В транспорт с животными: как правильно перевозить своих питомцев

Перевозка животных в транспорте Украины может вызвать проблемы, если не знать некоторых правил, которые используются в автобусах, троллейбусах, трамваях, метро и маршрутном такси.

Метро

По правилам метрополитена, в Киеве можно провозить небольших собак и кошек. Кроме того, можно перевозить собак-поводырей на поводках, но нужно иметь специальный сертификат.

Небольших собак и кошек можно перевозить только в контейнерах или клетках. Размеры контейнеров для животных по сумме трех измерений (длина, ширина и высота) не должны превышать 120 сантиметров. Спускаться в метро с большими собаками запрещено.

Автобус, троллейбус, трамвай

Перевозка домашних животных общественным транспортом в каждом городе может регулироваться по-разному. Например, во Львове, большие собаки должны быть на коротком поводке. При этом собаки опасных пород могут заходить в транспорт только в наморднике.

Маленьких собак можно перевозить в контейнерах или на руках у владельца. С котами можно заходить, если они находятся в боксах или переносках.

В Киеве перевозка животных в разрешается:

если отсутствует знак запрета у входа;

на задней площадке;

при наличии жетона и свидетельства о регистрации животного;

для собак средних и крупных пород на коротком поводке и в наморднике;

для собак мелких пород и кошек в специальных контейнерах;

при соблюдении порядка и чистоты в местах общего пользования и гарантии безопасности другим лицам или животным.

Маршрутное такси

Маршрутное такси считается общественным транспортом. В салоне допускается перевозка мелких животных в корзинах, сумках со сплошным дном, собак в намордниках с поводком, при условии, что животные не загрязняют салон и вещи пассажиров и нахоядтся на полу. Если есть подстилка, то животных можно посадить на сиденье.

Городская электричка

В городской электричке можно перевозить до двух небольших собак, одну большую собаку и кошек. Но нужно чтобы был:

ветеринарний паспорт с вакцинациями;

билет на животное;

идентифицирующий жетон и справка о регистрации животного.

При этом небольшие собаки (менее 45 см в холке) и кошки должны быть в переносках, сумках с водонепроницаемым дном, на руках или под сиденьем;

Большие собаки (более 45 см в холке) должны быть на поводке и в наморднике в тамбуре последнего вагона электрички.

Люди, у которых проблемы со зрением, могут ехать с собакой-поводырем. При этом животное должно удерживаться на коротком поводке.

Напомним, что в Запорожье в маршрутке кот ездит сам без хозяев. Пассажиры засняли кота, когда он развалился на сиденье. Фото с животным выложили в Facebook. Пользователи сети тут же умилились таким самостоятельным котом.

Ранее сообщалось о том, что названы самые неожиданные находки в киевском транспорте: от собаки до банки супа. При этом всего в 2019 году пассажиры транспорта Киева забыли 1927 вещей.