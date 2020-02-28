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В запорожских маршрутках путешествует кот: ездит сам по себе

STYLERЖивотные    28.02.2020 - 22:49
В запорожских маршрутках путешествует кот: ездит сам по себе
В Запорожье в маршрутке ездит кот (фото: facebook.com/Stanislav.Makurin)

В маршрутке Запорожья заметили кота, который ездит без сопровождения хозяев

В Запорожье в маршрутке ездит кот. Причем пушистик путешествует сам по себе, мило посапывая на сиденье. В сети появились фото с котом, их разместил в Facebook запорожец Станислав Макурин.

По словам мужчины, пушистый друг проехал вместе с ним около десяти остановок и продолжил путешествие после того, как Станислав покинул маршрутное такси.

"В запорожских маршрутках возят котов. Надеюсь по льготному. Ехал с ним с Бульвара Шевченко остановок 10, надеюсь, выйдет там где нужно", - подписал фото Станислав.

В запорожских маршрутках путешествует кот: ездит сам по себе

В Запорожье в маршрутке ездит кот (фото: facebook.com/Stanislav.Makurin)

В сети умиляются пушистому пассажиру, предполагая, что это Бегемот из "Мастера и Маргариты". В комментариях также уточнили, что на самом деле - это кошка.

В запорожских маршрутках путешествует кот: ездит сам по себе

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