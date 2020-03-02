В транспорт з тваринами: як правильно перевозити своїх вигодованців

Стало відомо, як правильно перевозити тварин у громадському транспорті
Перевезення тварин у транспорті України може викликати проблеми, якщо не знати деяких правил, які використовуються в автобусах, тролейбусах, трамваях, метро та маршрутному таксі.
За правилами метрополітену в Києві можна провозити невеликих собак і кішок. Крім того, можна перевозити собак-поводирів на повідках, але потрібно мати спеціальний сертифікат.
Невеликих собак і кішок можна перевозити тільки в контейнерах або клітинах. Розміри контейнерів для тварин за сумою трьох вимірів (довжина, ширина і висота) не повинні перевищувати 120 сантиметрів. Спускатися в метро з великими собаками заборонено.
Перевезення домашніх тварин громадським транспортом у кожному місті може регулюватися по-різному. Наприклад, у Львові, великі собаки повинні бути на короткому повідку. При цьому собаки небезпечних порід можуть заходити в транспорт тільки в наморднику.
Маленьких собак можна перевозити в контейнерах або на руках у власника. З котами можна заходити, якщо вони знаходяться в боксах або перенесеннях.
У Києві перевезення тварин дозволяється:
Маршрутне таксі вважається громадським транспортом. У салоні допускається перевезення дрібних тварин в кошиках, сумках із суцільним дном, собак у намордниках з повідцем, за умови, що тварини не забруднюють салон і речі пасажирів та нахоядтся на підлозі. Якщо є підстилка, то тварин можна посадити на сидіння.
У міській електричці можна перевозити до двох невеликих собак, одну велику собаку і кішок. Але потрібно щоб був:
При цьому невеликі собаки (менше 45 см в холці) і кішки повинні бути у перенесеннях, сумках з водонепроникним дном, на руках або під сидінням;
Великі собаки (більше 45 см в холці) повинні бути на повідку та в наморднику в тамбурі останнього вагона електрички.
Люди, у яких проблеми із зором, можуть їхати з собакою-поводирем. При цьому тварина повинна утримуватись на короткому повідку.
Нагадаємо, що в Запоріжжі в маршрутці кіт їздить сам без господарів. Пасажири зняли кота, коли він розвалився на сидінні. Фото з твариною виклали у Facebook. Користувачі мережі відразу ж розжалобились таким самостійним котом.
Раніше повідомлялося про те, що названі самі несподівані знахідки в київському транспорті: від собаки до банки супу. При цьому всього в 2019 році пасажири транспорту Києва забули 1927 речей.