Названы самые неожиданные находки в киевском транспорте: собака и банка супа

В Киеве пассажиры забывали в транспорте разные вещи (Коллаж РБК-Украина)

В 2019 году пассажиры столичного транспорта забыли 1927 вещей

В транспорте Киева за 2019 год пассажирами было потеряно 1927 вещей. Среди находок есть и очень странные предметы. Это касается наземного транспорта. Чаще всего украинцы теряли в транспорте пластиковые карточки, папки с документами и сумки. Но есть в "бюро находок" и очень странные "потеряшки". Например, в прошлом году в транспорте забыли собаку, банку с супом, сумку-холодильник, кий и подоконник.

Люди теряли даже ключи, из-за этого приходилось разбирать движемую часть трамвая. Также транспорт снимали с маршрута. Об этом сообщили на страничке "Киевпастранс" в Facebook.

"Друзья, напоминаем! Если вы вдруг забыли определенную вещь в нашем транспорте, сразу связывайтесь с нашим контакт-центром через +38 044 528 30 11 или пишите в личные сообщения страницы. Будем искать вместе!" - сказано в сообщении Киевпастранса.

В Киевпастрансе рассказали об интересных находках в транспорте (фото: facebook.com/Kyivpastrans)

Как мы ранее писали, музыку и сериалы в маршрутках и другом общественном транспорте хотят запретить. При этом оштрафовать могут не только водителя транспортного средства, но и пассажира, который громко слушает музыку.