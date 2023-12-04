Транс-біженка з Києва видала заяву про закінчення війни: "Я би підписала мірноє соглашеніє" (відео)

З чого почався скандал

Ангеліна, яка нині отримує виплати для біженців та ділиться досвідом життя у Німеччині, розповіла про розмову з мамою, яка залишилася в Україні. Від неї блогерка дізналася про чергову повітряну тривогу. Коментуючи це, транс-біженка видала власний "сценарій" закінчення війни.

"Якби я була президентом, я би вже сьогодні підписала мірноє соглашеніє з РФ. І припинила би війну. Бо Україна не хоче віддавати території. Але пройдьот рік-два-п'ять-десять. Усе одно, рано чи пізно, будуть мірноє соглашеніє подписывать. Просто якою ціною це все буде", - заявила вона.

Транс-біженка мешкає у Німеччині (фото: instagram.com/angelinkaa.official)

Чим усе закінчилося

Відео з блогеркою швидко "розлетілося" мережею. Транс-біженка отримала хейт та критику, а тому вже дуже скоро записала нову "сторіз". Цього разу вона вирішила спробувати себе виправдати.

"Люди, я втомилася від переслідувань, знущань в мою сторону, на мої "сторіз". Я розповідала щодо війни. Я вибачаюся, що заділа чиїсь патріотичні чувства. Можливо, вже пізно. Я б хотіла, щоб був мир за умов України, а не Росії", - сказала блогерка.

Після цього вона заявила, що думає про припинення ведення блогу, але не через хейт. Як виявилося, транс-біженка боїться втратити виплати, а у Німеччині блогінг можуть розцінювати як повноцінну роботу. Тому вона планує дізнатися, як не залишитися від "біженських" грошей.