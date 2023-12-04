Транс-беженка из Киева выдала заявление об окончании войны: "Я бы подписала мирное соглашение" (видео)

Транс-беженка Ангелина (фамилию скрывает), которая на фоне полномасштабной войны РФ против Украины уехала в Германию, попала в скандал. Она выдала заявление о том, что "закончила бы все" путем мирных переговоров со страной-агрессором.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories в Instagram беженки.
Ангелина, получающая выплаты для беженцев и делится опытом жизни в Германии, рассказала о разговоре с мамой, которая осталась в Украине. От нее блогерша узнала об очередной воздушной тревоге. Комментируя это, транс-беженка выдала собственный "сценарий" окончания войны.
"Если бы я была президентом, я бы уже сегодня подписала мирное соглашение с РФ. И прекратила бы войну. Потому что Украина не хочет отдавать территории. Но пройдет год-два-пять-десять. Все равно, рано или поздно, будут мирное соглашение подписывать. Просто какой ценой это все будет", - заявила она.
Видео с блогершей быстро "разлетелось" в сети. Транс-беженку захейтили и начали критиковать, а потому уже очень скоро записала новую "сториз". В этот раз она решила попытаться себя оправдать.
"Люди, я устала от преследований, издевательств в мою сторону, на мои "сториз". Я рассказывала о войне. Я извиняюсь, что задела чьи-то патриотические чувства. Возможно, уже поздно. Я бы хотела, чтобы был мир на условиях Украины, а не России", - сказала блогерша.
После этого она заявила, что думает о прекращении ведения блога, но не из-за хейта. Как оказалось, транс-беженка боится потерять выплаты, а в Германии блогинг могут расценивать как полноценную работу. Потому она планирует узнать, как не остаться от "беженских" денег.
Напомним, ранее Коля Серга ответил, что больше всего бесит военных на передовой.
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