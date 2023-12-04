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Транс-беженка из Киева выдала заявление об окончании войны: "Я бы подписала мирное соглашение" (видео)

Впоследствии блогерше пришлось записывать видео с извинениями (фото: instagram.com/angelinkaa.official)
Автор: Полина Иваненко

Транс-беженка Ангелина (фамилию скрывает), которая на фоне полномасштабной войны РФ против Украины уехала в Германию, попала в скандал. Она выдала заявление о том, что "закончила бы все" путем мирных переговоров со страной-агрессором.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories в Instagram беженки.

С чего начался скандал

Ангелина, получающая выплаты для беженцев и делится опытом жизни в Германии, рассказала о разговоре с мамой, которая осталась в Украине. От нее блогерша узнала об очередной воздушной тревоге. Комментируя это, транс-беженка выдала собственный "сценарий" окончания войны.

"Если бы я была президентом, я бы уже сегодня подписала мирное соглашение с РФ. И прекратила бы войну. Потому что Украина не хочет отдавать территории. Но пройдет год-два-пять-десять. Все равно, рано или поздно, будут мирное соглашение подписывать. Просто какой ценой это все будет", - заявила она.

Транс-беженка живет в Германии (фото: instagram.com/angelinkaa.official)

Чем все закончилось

Видео с блогершей быстро "разлетелось" в сети. Транс-беженку захейтили и начали критиковать, а потому уже очень скоро записала новую "сториз". В этот раз она решила попытаться себя оправдать.

"Люди, я устала от преследований, издевательств в мою сторону, на мои "сториз". Я рассказывала о войне. Я извиняюсь, что задела чьи-то патриотические чувства. Возможно, уже поздно. Я бы хотела, чтобы был мир на условиях Украины, а не России", - сказала блогерша.

После этого она заявила, что думает о прекращении ведения блога, но не из-за хейта. Как оказалось, транс-беженка боится потерять выплаты, а в Германии блогинг могут расценивать как полноценную работу. Потому она планирует узнать, как не остаться от "беженских" денег.

Напомним, ранее Коля Серга ответил, что больше всего бесит военных на передовой.

Кроме того, недавно стало известно, что скандальная Алхим поспорила с Волошиным из-за патриотизма и украинцев.

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