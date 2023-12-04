"Це вбиває": Коля Сєрга відповів, що найбільше бісить військових на передовій (відео)

У якому стані військові

Музикант не став приховувати, що він бачить, як втомилися захисники. При цьому Сєрга наголосив на тому, що військові втомлені не лише фізично. Часто бійців засмучують новини, які вони бачать, коли мають можливість зайти в інтернет.

"Стан дуже різний, але переважно це втома. Є фізична втома, вже колосальна. Є моральна втома, тому що для того, щоб рухатися далі, ти маєш знайти сили для того, щоб закріпити свій сенс.

Сенс, заради чого ти це робиш. І іноді не тільки обставини, в яких ти знаходишся, можуть завадити тобі це робити. А й те, що ти отримуєш з тилу новини різні, у Telegram-каналах, там корупційні скандали, різні точки розколу суспільства. І все це забирає навіть більше моральної енергії, ніж складний обов'язок", - розповів Сєрга.

Музикант розповів про військових (скріншот)

Що злить захисників України

Також Сєрга розповів, що найбільше бісить військових, які перебувають на передовій. Як виявилося, є річ, яка "вбиває". І йдеться про корупцію.

"Те, про що частіше за все говорять, це корупція. Воїни не розуміють, як можна так, як можна в той момент, коли ти все ставиш на кін, тому що вони ставлять все на кін, тому що вони ставлять найцінніше - життя, а все інше вміщається в це життя.

А тут відбуваються такі, знаєте, як розрахунки та непорядні вчинки. Це дуже вбиває . Тому що різна шкала цінностей. І після поверненню їм доведеться з цим зіштовхнутися", - пояснив музикант.

За словами артиста, військові мають бачити та відчувати, що їм вдячні. Ця подяка точно має бути не тільки на словах.

"Бо напевно легше воюється тоді, коли ти розумієш, що ти повернешся, тебе будуть зустрічати як переможця, як чемпіона, з великою-великою вдячністю. А судячи з таких вчинків, вдячність не дуже відчувається. Тому що вдячність це вчинки, це не слова", - додав Сєрга.