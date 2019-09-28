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Трамп показал предвыборный ролик с Зеленским и Порошенко (видео)

STYLERПерсоны    28.09.2019 - 10:42
Трамп показал предвыборный ролик с Зеленским и Порошенко (видео)
Трамп опубликовал предвыборный ролик с Зеленским и Порошенко (коллаж РБК-Украина)

Президент Америки в своем предвыборном ролике поднял тему скандала вокруг Джо Байдена

Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Facebook предвыборный видеоролик, в котором фигурируют президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко. В видео обыгрываются в выигрышном для Трампа свете обстоятельства скандала, разразившегося вокруг его разговора с шестым украинским лидером. Соответствующее видео появилось в субботу, 28 сентября.

Видеоролик раскрывает тему скандала, возникшего вокруг Трампа и другого кандидата на пост президента Америки, Джо Байдена, а также сына Хантера. Как сообщалось ранее, скандал возник якобы из-за того, что Трамп в разговоре с Зеленским давил на украинского лидера, чтобы тот содействовал расследованию "коррупции" сына своего конкурента в Украине. Об этом заявили неподтвержденные источники.

В видео демократы обвиняются в том, что инициировали импичмент Трампу за то, что тот содействовал раскрытию коррупции их представителя.

Трамп прокомментировал публикацию видеоролика фразой: "Я слил болото".

Трамп опубликовал предвыборный ролик с Зеленским и Порошенко (видео: facebook.com/DonaldTrump)

Напомним, что ранее Белый дом пытался засекретить разговоры Трампа с Путиным.

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