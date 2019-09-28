Белый дом пытался также засекретить разговоры Трампа с Путиным

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/whitehouse)

Известно также о попытках засекретить телефонные звонки наследному принцу Саудовской Аравии

Белый дом пытался засекретить телефонные разговоры президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает CNN.

Ссылаясь на свидетельства чиновников, знакомых с этим вопросом, установлено, что усилия Белого дома по ограничению доступа к разговорам президента Дональда Трампа с иностранными лидерами распространяются также на телефонные звонки с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

По словам одного из источников, в случае разговора Трампа с принцем Мухаммедом чиновники, которым обычно был бы предоставлен доступ к расшифровке стенограммы разговора, никогда не видели ее.

Вместо этого стенограмма никогда не распространялась вообще, что, по словам источника, было весьма необычно, особенно после разговора с высокопоставленными лицами стран, с которыми у США неоднозначные взаимоотношения. В частности, засекреченные разговоры могли затронуть вопрос убийства журналиста Джамаля Хашогги, которое, по оценкам американской разведки, было совершено правительством Саудовской Аравии.

Также бывший чиновник администрации Трампа отметил, что доступ к стенограмме хотя бы одного из разговоров Трампа с Путиным также был жестко ограничен.

Чиновники заявили, что практика ограниченного доступа к звонкам президента началась более года назад, после того, как были утечки, которые раскрыли информацию о телефонных разговорах Трампа с лидерами Австралии и Мексики.

Известно, что сейчас система защиты звонков президента и других высокопоставленных лиц распространяется на ограничение числа лиц, которым предоставляется стенограмма или которые могут прослушать звонок.

В Белом доме пока не комментируют ограничение доступа к телефонным разговорам с российским и саудовским лидерами.

Расследование содержания телефонных звонков президента Трампа началось после того, как сотрудник американской разведки пожаловался на то, что президент якобы допустил превышающие полномочия высказывая при разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. В жалобе говорилось, что Трамп просил повлиять на ренее закрытое расследование дела, фигурантом которого был Хантер Байден - сын Джо Байдена, нынешнего оппонента Трампа в президентской гонке.

Напомним, ранее в Белом доме признали попытку скрыть стенограмму разговора между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.