В НАБУ опровергли расследование в отношении Байдена

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Расследование в отношении компании Burisma проводится до того, как в правительство вошел Байден

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) не проводит расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Сообщается, что НАБУ проводит расследование в отношении крупнейшей частной газовой компании в Украине Burisma Limited. Однако расследование затрагивает период с 2010 по 2012 года, когда она принадлежала бывшему министру экологии Украины времен Виктора Януковича Николаю Злочевскому. Хантер Байден вошел в состав правления компании лишь в мае 2014 года.

"НАБУ расследует уголовное производство по факту совершения неправомерных действий чиновниками Минэкологии времен президента Януковича при выдаче специальных разрешений на пользование недрами ряду предприятий, учредителем которых является Burisma Limited, а конечным бенефициарным владельцем - экс-министр экологии. Изменения, произошедшие в составе правления компании Burisma Limited, которые сейчас стали объектом внимания международного сообщества, состоялись только в мае 2014 года, поэтому не являются и никогда не были предметом расследования НАБУ", - говорится в сообщении.

Напомним, в США из-за "дела Байдена" разгорелся скандал вокруг президента Дональда Трампа, которого обвиняли в оказании давления на президента Украины Владимира Зеленского. Трамп, якобы, во время телефонного разговора в июле требовал от Зеленского возобновить дело против сына главного конкурента на будущих президентских выборах Байдена в обмен на выделение военной помощи. Результатом скандала стало начало процедуры импичмента президенту США.

Из-за скандала Дональд Трамп распорядился опубликовать стенограмму разговора с Владимиром Зеленским.