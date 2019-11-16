Трамп "подколол" Обаму из-за Украины: все подробности

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал с помощью фото, как многое он сделал для Украины по сравнению с предыдущим лидером страны Бараком Обамой. Соответствующий снимок опубликован на официальной странице Белого дома в Instagram.

На сравнительном фото между двумя последними лидерами США говорится, что Обама предоставил Украине только подушки и одеяла, а Трамп - 400 миллионов долларов на военную помощь.

Трамп упрекнул Обаму в ненадлежащей помощи Украине (фото: instagram.com/whitehouse)

Стоит отметить, что в сентябре этого года во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп завил, что США активно работает с Украиной и хочет, чтобы другие страны тоже работали с нами.

Он также почеркнул, что под словом "работают" он имеет ввиду материальную помощь. Трамп отметил, что США дали много денег Украине и другие страны тоже должны брать пример с Америки.

Трамп подчеркнул, что предоставил Украине противотанковые установки, в то время как Обама отправлял одеяла и подушки.

В октябре Трамп повторил свои слова в интервью телеканалу CBS. Тогда он заявил, что стал тем президентом, который дал Украине оборонительное оружие и танки, а Обама послал подушки и одеяла.

Стоит отметить, что в США идет предвыборная борьба между партией республиканцев и демократов. Трамп является представителем республиканцев, а Обама – демократов.