Трамп може вислати принца Гаррі зі США, бо той "зрадив королеву"

Імміграційні документи принца Гаррі можуть скоро стати загальнодоступними, що поставить його під загрозу депортації.

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах адміністрація Джо Байдена не зможе більше захищати інтереси герцога Сассекського.

Консервативний аналітичний центр Heritage Foundation давно планував опублікувати дані про візовий статус принца Гаррі, але зішштовхувався з обмеженнями, встановленими адміністрацією Байдена.

Принц Гаррі (фото: Getty Images)

Сумніви в легальності перебування принца у США виникли після його одкровень про рекреаційне вживання наркотиків у мемуарах 2023 року. Відповідно до імміграційних правил, інформація про такі дії має бути зазначена в його візових документах.

Однак імміграційне відомство відмовилося розкрити відомості про Гаррі, що призвело Heritage Foundation до подання позову до Міністерства внутрішньої безпеки США. У вересні суд відхилив цей позов, але організація звернулася з апеляцією, щоб продовжити судові розгляди і домогтися публікації записів.

Принц Гаррі (фото: Getty Images)

"Якщо адміністрація Трампа опублікує записи принца Гаррі, це буде в інтересах американського народу. Гаррі має бути притягнутий до відповідальності. Оприлюднення документів Гаррі надішле сильний сигнал про верховенство закону, перед яким усі рівні", - сказав Ніл Гардінер, директор Центру свободи імені Маргарет Тетчер при Heritage Foundation.

За словами Гардінера, Білий дім "зі шкіри геть ліз, щоб захистити принца Гаррі, і цей захист припиниться після інавгурації".

Дональд Трамп (фото: Getty Images)

Що відомо про ворожнечу Трампа і принца Гаррі

Конфлікт між Дональдом Трампом і принцом Гаррі почався ще з виборчої кампанії 2016 року, коли тодішній президент США розкритикував Меган Маркл, назвавши її "негідною", після того, як вона охарактеризувала його як "розділяючу фігуру" та "жінконенависника". У лютому Трамп заявив, що "не надасть підтримки" Гаррі у разі свого переобрання, пояснивши це тим, що герцог Сассекський "зрадив королеву".

"Цього не можна пробачити. Якби це залежало від мене, він залишився б сам на сам", - додав Трамп.

Дональд Трамп (фото: Getty Images)

На запитання Найджела Фараджа щодо ситуації з візовим статусом Гаррі, Трамп заявив, що буде готовий "вжити необхідних заходів", якщо з'ясується, що герцог неправдиво заповнив свої документи.

Тим часом син Трампа, Ерік, висловився ще рішучіше, зазначивши, що його батько "із задоволенням" депортував би принца Гаррі, адже впевнений, що і Велика Британія також не захоче його приймати.

Коли відбудеться інавгурація Трампа

Інавгурація новообраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента - Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року. Це буде вже 60-та інавгурація президента в історії США.

У цей день новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову.

Після оголошення імені переможця на виборах, офіційні представники штату, зазвичай губернатор, підтверджують список виборників, які представлятимуть штат у Колегії виборників.

Дональд Трамп (фото: Getty Images)

Далі, 17 грудня, виборники обирають місцевих кандидатів від республіканців або демократів та передають результати у Вашингтон.

Лише 6 січня 2025 року новообраний склад Конгресу США офіційно затвердить підсумки виборів, оголосивши ім'я нового президента на спільній сесії під головуванням чинного віцепрезидента, Камали Гарріс, яка сама балотувалася на цей пост.