Команда Трампа. Хто може зайняти ключові посади в новій адміністрації США

Обраний президент США Дональд Трамп має близько 75 днів до інавгурації, щоб визначитися з кадровими рішеннями. Щодо тих, хто обійме ключові посади у новій адміністрації, і в тому числі відповідатиме за оборону, фінанси та дипломатію.

РБК-Україна розповідає, хто може увійти до команди Трампа.

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Хто може стати держсекретарем Трампа

Рік Гренелл - відвертий прихильник MAGA. Був послом у Німеччині, в.о. директора національної розвідки, а згодом першим відкритим геєм-секретарем кабінету міністрів в історії США. Закріпив за собою статус одного із найвпливовіших радників Трампа з питань зовнішньої політики.

Був присутнім на вересневій зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Часті уїдливі коментарі роблять його суперечливою фігурою. Однак, якщо процес його затвердження зіткнеться з проблемами в Сенаті, то він може зайняти іншу важливу посаду. Рік Гренелл також є головним претендентом на посаду радника з питань нацбезпеки.

Білл Хагерті - сенатор від Теннессі, ветеран адміністрації Джорджа Буша-старшого. Протягом першого терміну Трампа був послом у Японії. Має репутацію затятого яструба щодо Китаю. Голосував проти пакету допомоги на 60 млрд доларів для України.

Фото: Рік Гренелл може очолити Держдеп США або стати радником Трампа з національної безпеки (wikimedia.org)

Роберт О'Брайєн - єдиний із чотирьох радників Трампа з нацбезпеки, з яким у того не було гучної сварки. Він був спецпосланцем у справах заручників у 2018-2019 роках, допоміг звільнити репера A$AP Rocky з-під варти у Швеції. Вважається затятим прихильником України та НАТО, виступає за заборону Tik-Tok.

Марко Рубіо - колишній опонент Трампа, який тепер поділяє його жорсткі погляди, особливо щодо Куби та Ірану. Сенатор від Флориди працював із демократами над законодавством, щоб Трамп не міг вивести США з НАТО. Намагався здаватися прихильником України, але виступає за необхідність переговорів із Москвою.

Майк Волц - колишній "зелений берет", один із затятих яструбів щодо Китаю та прихильник допомоги Україні. Він також був у авангарді республіканської реакції на виведення військ з Афганістану.

Хто може очолити Пентагон

Майк Волц також є претендентом на посаду голови Пентагону (міністра оборони) або на посаду високопоставленого співробітника ЦРУ. Уособлює дві якості, які цінує Трамп: присутність у ЗМІ та лояльність. Частий гість Fox News захищав Трампа з ключових питань, включаючи позицію щодо України та обвинувачення, пов'язані з виплатами порноактрисі Стормі Деніелс.

Том Коттон - сенатор від Арканзасу, розглядався на посаду міністра оборони ще перед першим терміном Трампа. Колишній офіцер піхоти та ветеран Іраку та Афганістану, член сенатського комітету щодо збройних сил. Виступає за "більш сильний та інноваційний Пентагон". Представляє яструбине крило Республіканської партії, яке підтримує допомогу Україні.

Фото: Майку Помпео пророкують посаду міністра оборони США (Getty Images)

Майк Помпео - голова ЦРУ, а потім державний секретар у першій адміністрації Трампа. Прихильник його зовнішньої політики, виступає за сильну підтримку Ізраїлю та більш жорстку лінію щодо Ірану. Серед найближчих довірених осіб вирізняється як, можливо, найзапекліший захисник України, що ставить його у протиріччя з більшістю фігур у таборі потенційного боса.

Кандидати на топ-посади у сфері нацбезпеки

Кіт Келлог - відставний генерал-лейтенант, був начальником штабу Ради національної безпеки при Трампі. Претендує на кілька посад і неясно, на якій саме опиниться. Представив Трампу план з припинення війни в Україні, який включає примус до переговорів та виключення членства в НАТО в найближчому майбутньому.

Кіш Патель - займав різні топ-посади в оборонних та розвідувальних структурах. Деякі прихильники хочуть бачити його директором ЦРУ, проте ця посада вимагає затвердження у Сенаті. А Патель відомий скандалами, наприклад, обіцяв "прийти за політиками та журналістами", яких вважав ворогами Трампа.

Кого Трамп може обрати генпрокурором

Джон Реткліфф - колишній прокурор, який обіймав посаду директора національної розвідки в останній рік перебування Трампа при владі. Вірний союзник, був одним із найрізкіших критиків генпрокурора Роберта Мюллера, який розслідував російське втручання у вибори 2016 року.

Майк Лі - сенатор від Юти, не голосував за Трампа в 2016 році, але пізніше став затятим прихильником і свого роду інтелектуальним героєм серед республіканців. Був ключовою фігурою у спробах оскаржити поразку у 2020 році та поширював теорії змови про штурм Капітолію.

Джефф Кларк - найбільш відомий тим, що тиснув на Мін'юст, щоб запобігти передачі влади Джо Байдену. За це дисциплінарна комісія призупинила його юридичну ліцензію на два роки. Певний час обіймав посаду в.о. помічника генпрокурора у цивільному відділі Мін'юсту. Старший науковий співробітник та директор із судових розглядів у Центрі оновлення Америки (консервативний аналітичний центр у Вашингтоні).

Хто може стати міністром фінансів Трампа

Джеймі Даймон - головний виконавчий директор JPMorgan Chase & Co. Противник того, що називає надмірно обтяжливими правилами, запровадженими Федеральною резервною системою, Комісією з цінних паперів та бірж та іншими агентствами. За даними NYT, приватно висловлювався на підтримку Камали Гарріс.

Фото: Джеймі Даймон може стати міністром фінансів США (wikimedia.org)

Скотт Бессент - ключовий економічний радник Трампа, інвестор, викладач у Єльському університеті. Хвалив Трампа за використання мит та тарифів як інструмент переговорів, а також підтримував скептицизм щодо міжнародної торгівлі.

Джон Полсон - мільярдер та великий донор Трампа. Давній прихильник зниження податків та дерегулювання, загалом схожий на інших потенційних членів економічної команди. Публічно підтримав цільові тарифи як інструмент забезпечення нацбезпеки США. Організований ним збір коштів приніс штабу Трампа понад 50 млн доларів.

Роберт Лайтхайзер - торговий представник протягом усього терміну Трампа. Вважається, що порівняно з ним у Бессента та Полсона більше шансів стати міністром фінансів. Лайтхайзер був однією з провідних постатей у торговельній війні з Китаєм та перегляді Північноамериканської угоди про вільну торгівлю.

Хто стане міністром безпеки

Том Хоман - був в.о. директора імміграційної та митної поліції під час першого терміну Трампа. Той часто хвалив його під час кампанії за роботу над об'єднанням прихильників. Виступав за політику розділення, тобто за те, щоб діти незаконних мігрантів утримувалися окремо від батьків.

Чад Вулф - колишній в.о. міністра внутрішньої безпеки, який може отримати шанс повернутися у крісло. Проводив жорстку імміграційну політику, направив федеральних агентів до Портленду для контролю протестів після вбивства чорношкірого чоловіка Джорджа Флойда.

Марк Грін - колишній армійський хірург та нинішній голова Комітету з внутрішньої безпеки Палати представників. Його описують як відданого прихильника жорсткої лінії у питаннях нелегальної міграції.

Марк Морган - в.о. голови митної та прикордонної охорони під кінець адміністрації Трампа. Має великий досвід роботи у правоохоронних органах, зокрема ФБР. Завоював прихильність Трампа частково через свої виступи у ЗМІ.

Хто стане керівником апарату Трампа

Сьюзі Вайлз - одна з керівниць кампанії Трампа. Деталі її політичних поглядів незрозумілі, але їй приписують проведення успішної та ефективної передвиборчої кампанії. Прихильники сподіваються, що вона привнесе порядок та дисципліну.

Фото: Сьюзі Вайлз може стати керівником апарату (x.com/susie57)

Брук Роллінс - колишня в.о. директора Ради із внутрішньої політики. Трамп часто нахвалює її у особистих бесідах, вона підтримувала його реформи кримінального правосуддя, які скоротили тюремні строки за незначні правопорушення.

Кевін Маккарті - був другим республіканцем у Палаті представників за першого терміну Трампа. Незважаючи на різку критику штурму Капітолію, відіграв важливу роль у демонстрації політичної стійкості та впливу Трампа. Піднімався до посади спікера Палати представників, але був усунений на початку 2023 року та пішов із Конгресу.

Кандидати на посади до інших міністерств

Міністерство внутрішніх справ (управління природними ресурсами та федеральними землями, програмами для корінних американців, справами острівних районів, без поліцейських заходів) може очолити губернатор нафтового штату Північна Дакота Даг Бергум. Але, схоже, колишній претендент на посаду віце-президента у команді Трампа сподівається на пост із ширшим профілем. Можливо, державного секретаря.

До потенційних кандидатів в міністри відносять Кетрін МакГрегор, Синтію Лумміс та Девіда Бернхардта.

Міністерство сільського господарства можуть очолити комісар з с/г у Техасі, 69-річний ковбой-родео Сід Міллер, співголова групи "Фермери та ранчери за Трампа" Кіп Том, колишній заступник міністра Тед МакКінні або Роберт Кеннеді-молодший.

Посаду міністра торгівлі пророкують Біллу Хагерті, Роберту Лайтхайзеру або Лінді МакМахон. Остання очолювала Управління у справах малого бізнесу при Трампі. Після відставки керувала комітетом політичних дій America First Action. Разом із чоловіком перетворила рестлінг-промоушн World Wrestling Entertainment на багатомільярдний бізнес.

Міністерство праці можуть очолити Патрік Піццелла або Брайан Слейтер; міністерство охорони здоров'я - Роберт Кеннеді-молодший, Джо Гроган, Пол Манго, Ерік Харган, Браян Блейз або Боббі Джіндал.

На посаду міністра транспорту претендують Гаррет Грейвз та Сем Грейвз (не родичі); міністра енергетики - Даг Бергум, Марк Менезес, Пол Даббар та Ден Бруйєтт.

При підготовці тексту використовувалися публікації Reuters і Politico.