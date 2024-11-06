Гарріс зателефонувала Трампу і привітала його з перемогою на виборах, - AP

Віце-президент США Камала Гарріс провела телефонну розмову з Дональдом Трампом. Вона привітала свого опонента з перемогою на президентських виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Він зазначив, що Гарріс обговорила з Трампом важливість мирної передачі влади перед її промовою, в якій, як очікується, вона визнає свою поразку на виборах.

Як пише видання, інформацію про дзвінок розкрив неназваний високопоставлений помічник Гарріс.

Вибори у США

Нагадаємо, Дональд Трамп зумів перемогти Камалу Гарріс на президентських виборах у США зі значним відривом. Таким чином, після інавгурації, що пройде 25 січня 2025 року, він офіційно стане новим президентом США.

Примітно, що таку впевнену перемогу Трампу передбачити було важко, оскільки результати соцопитувань показували рівні рейтинги двох кандидатів.

Поки що Гарріс публічно не зверталася до своїх шанувальників після поразки. Але, як очікується, вона зробить це пізніше.

Більш детально про те, як Трампу вдалося розгромно перемогти на виборах, - у колонці заступника головного редактора РБК-Україна Мілана Лєліча.

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