Трамп и Грета Тунберг обменялись "любезностями" в Давосе (видео)

Дональд Трамп назвал Грету Тунберг "очень злой" и признался, что толком ничего о ней не знает. Президент США в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе в Швейцарии также нелестно высказался об экоактивистах и призвал "отвергать вечных пророков", которые предупреждают о грядущем апокалипсисе.

Высказывание американского лидера про 17-летнюю шведскую активистку по климату прозвучало в интервью The Wall Street Journal.

Перед этим Трамп обвинил Тунберг, у которой был диагностирован синдром Аспергера, в "проблемах управления гневом" после того, как она была удостоена премии "Человек года" от Time в декабре 2019-го.

Подобная характеристика вызвала негативную реакцию со стороны политических деятелей-демократов.

21 января Тунберг выступила на Форуме в Давосе и заявила собравшимся бизнесменам и политическим лидерам, что они не делают достаточно для борьбы с изменением климата, призвав их воспринимать это как "настоящий кризис".

Дональд Трамп и Грета Тунберг "поругались" на Форуме в Давосе (Фото: скриншот)

Трамп на мероприятии в своих собственных замечаниях перед аудиторией, в которую также входила Тунберг, завуалированно "наехал" на нее, назвав экоактивистов "паникерами" и объявив, что Штаты присоединятся к Инициативе "Один триллион деревьев".

"Мы стремимся сохранить величие Божьего творения и естественную красоту нашего мира... Сейчас - время не для пессимизма, а для оптимизма. Мы не позволим радикальным социалистам разрушить нашу экономику", - заверил он.

Грета снова поднялась на сцену Форума и заявила, что сажать деревья - недостаточно для решения проблемы с климатом.

"Вы говорите, что детям не стоит беспокоиться, не будьте такими пессимистами. А затем - ничего, молчание", - сказала девушка после выступления Трампа.

Дональд Трамп и Грета Тунберг в Давосе раскритиковали друг друга

Напомним, что администрация американского президента привлекла внимание экологов к своей политике - Трамп был подвергнут критике за то, что он отозвал США из Парижского соглашения по климату и отменил различные экологические нормы.