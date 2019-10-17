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Происки хакеров: на табло одесского аэропорта "послали" Грету Тунберг

STYLERЖизнь    17.10.2019 - 15:28
Происки хакеров: на табло одесского аэропорта "послали" Грету Тунберг
Хакеры взломали табло (Коллаж РБК-Украина)

В Одессе хакеры взломали табло нового терминала аэропорта

В Одессе хакеры "поработали" над электронным табло с расписанием рейсов в аэропорту. Вместо привычного указания времени вылета и терминала, на табло появилась фотография юной активистки Греты Тунберг и надпись "F*ck you Greta". Об этом сообщили на странице Odessa Hello в Facebook и опубликовали фото выходки неизвестных "умельцев".

"Новый терминал аэропорта, похоже, благополучно хакнули", - написали под снимком.

Происки хакеров: на табло одесского аэропорта &quot;послали&quot; Грету Тунберг

В аэропорту Одессы отличились хакеры (facebook.com/odessahello)

Напомним, что юная шведка прославилась на весь мир после того, как в августе 2018-го начала свою одиночную школьную забастовку в Стокгольме с призывом к политикам обратить внимание на проблему изменения климата и требованием от мировых властей соблюдения Парижского договора по сокращению вредных выбросов.

Также 16-летняя Грета выступает за отмену полетов самолетами. В поддержку этой идеи девушка даже прибыла в Нью-Йорк на конференцию ООН по климату на спортивной яхте Malizia2 класса IMOCA, она переплыла Атлантический океан.

Происки хакеров: на табло одесского аэропорта &quot;послали&quot; Грету ТунбергГрета Тунберг (фото: instagram.com/gretathunberg)

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