Грета Тунберг попалась на вранье: появилось скандальное фото

Грета Тунберг попала в скандал (фото: instagram.com/gretathunberg)

Грета Тунберг угодила в скандал после поездки в поезде

Грета Тунберг оказалась в центре скандала после поездки в поезде по Германии. Так, в своем Twitter шведская активистка заявила, что ей пришлось путешествовать по этой стране на полу поезда ICE 74.

На фото, опубликованном 16-летней Гретой, видно, что она действительно сидит на полу в коридоре поезда. При этом она обложена большими рюкзаками и сумками.

"Путешествие на переполненных поездах через Германию. И я наконец-то еду домой!" - написала она и добавила, что место получила лишь после того, как поезд прибыл в Геттинген.

Грета Тунберг (фото: twitter.com/GretaThunberg)

Но, как оказалось, Грета ехала в вагоне первого класса, билеты в который стоят гораздо дороже.

На этот факт обратили внимание сами представители компании-перевозчика - немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn. В своем микроблоге они поблагодарили Грету за поддержку в борьбе с изменением климата и выбор именно их скоростного поезда (который, к слову, потребляет электроэнергию исключительно из возобновляемых источников). Но вместе с тем в компании упрекнули школьницу-активистку за то, что она не поблагодарила проводников поезда, которые были очень внимательны к ней.

"Было бы еще лучше, если бы вы также сообщили, насколько дружелюбно и компетентно за вами ухаживала наша команда в первом классе", - сказано в сообщении Deutsche Bahn.

Напомним, что экологическая активистка Грета Тунберг прославилась на весь мир после недавнего эмоционального выступления на климатическом саммите в ООН. Благодаря этому выступлению авторитетный журнал Time признал Грету "человеком года".