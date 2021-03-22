Трагическое ДТП во Львове: ребенка лишил жизни канализационный люк

Авария произошла около 10 вечера в воскресенье, 21 марта, в районе авторынка на улице Зеленой. Автомобиль ГСЧС во время движения зацепил канализационный люк, который сорвался и влетел в машину, двигающуюся по встречной полосе.

Что именно произошло

Как сообщили очевидцы, люк пробил лобовое стекло в автомобиле. В результате несчастного случая погиб 10-летний мальчик, который находился на переднем сидении.

По информации издания, в автомобили ехала семья – мама, папа и сын. Мама села на заднее сидение, а ребенку позволили сесть впереди, рядом с отцом. Ребенок погиб на месте.

"Автомобиль службы гражданской защиты ГУ ГСЧС во Львовской области под управлением водителя 1973 года рождения наехал на канализационный люк, после чего крышка люка вылетела на полосу встречного движения и попала в лобовое стекло Acura MDX под управление водителя 1985 года рождения", - подтвердили аварию в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

В ГСЧС добавили, что служебный автомобиль ехал на место пожара с включенными маячками и специальным звуковым сигналом. Мэрия начала по факту ДТП служебное расследование.

Фото с места трагедии (varta1.com.ua)