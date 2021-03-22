В Польше попал в аварию автобус с украинцами, есть погибший и травмированные
В Польше на территории Подкарпатского воеводства произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автобуса с украинцами. В результате погиб один из пассажиров, еще четверо человек пострадали.
Об этом сообщает RMF24.
Авария произошла на трассе А4 у села Кашичи ночью в воскресенье. В автобусе было всего 10 человек. Из них один погиб, еще четверо получили травмы. Все ли они были гражданами Украины - не сообщают.
По предварительной информации, автобус врезался в ограждение и вылетел в кювет.
Фото: ДТП в Польше (rmf24.pl)
Напомним, 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчова-Краковец" автобус "Познань-Херсон" попал в ДТП, в результате чего погибли 5 человек, а 35 человек попали в больницы. Всего в автобусе было 57 украинцев.
Также РБК-Украина писало, что на востоке Польши в городе Люблин произошло ДТП, в результате которого двое граждан Украины погибли.