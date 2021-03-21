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Похоронили погибших в ДТП и сами попали в аварию: жуткое ДТП в Одессе

Новина українською → Одесская область, Воскресенье 21 марта 2021 12:08
Похоронили погибших в ДТП и сами попали в аварию: жуткое ДТП в Одессе В Одессе родственники похоронили девушек погибших в ДТП и попали в аварию (фото: od.npu.gov.ua)
Автор: Анна Киселева

В Одесской области возвращаясь после похорон двух девушек, погибших в ДТП 16 марта, автомобиль с двумя мужчинами въехал в реку. Водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением машины.

Подробности происшествия рассказали в ГУ НПУ в Одесской области.

ДТП в Одессе

В Одесской области водитель BMW врезался в грузовик, в результате чего погибло две 17-летние девушки, находившиеся на пассажирских сиденьях. 31-летнего водителя и 21-летнего парня госпитализировали с многочисленными травмами.

Легковушка на большой скорости врезалась в фуру DAF, которая стояла на обочине. Полиция устанавливает подробности инцидента.

ДТП в Балте

18 марта состоялись похороны погибших в ДТП от 16 марта девушек. Мужчины, по данным "Вартові еспресо", возвращались с похорон и сами попали в смертельное ДТП. Авария произошла 18 марта поздно вечером на улице Пушкинской в г. Балта Одесской области.

Похоронили погибших в ДТП и сами попали в аварию: жуткое ДТП в Одессе

Похоронили погибших в ДТП и сами попали в аварию: жуткое ДТП в Одессе

ДТП в Балте 18 марта (фото: od.npu.gov.ua)

Как сообщается, автомобиль Mercedes влетел в реку Кодыма, где машина перевернулась. По предварительной информации нетрезвый водитель не справился с управлением. Спасателям удалось достать живым водителя 1987 г. р. с переохлаждения и пассажира того же возраста, который скончался от полученных травм.

Напомним, что ранее в Польше столкнулись два автобуса, пострадали более 20 человек.

Также мы сообщали, что под Харьковом в ДТП с Tesla пострадали шесть человек.

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