Традиційні крученики з грибами: старовинний рецепт нехитрої смачної страви

Що потрібно для кручеників з грибами

Для того, щоб приготувати крученики за старовинним рецептом, необхідні такі інгредієнти:

стейки зі свинини - 700 г

сир - 100 г

печериці - 300 г

цибуля - 1 шт.

сметана - 3 ст. л.

молоко - 200 г

гірчиця - 1 ч. л.

сіль - 1 ч. л.

перець - 0,5 ч. л.

олія - 50 мл

Як готувати крученики з грибами

Для того, щоб загорнути начинку кручеників в м'ясо, свинину потрібно нарізати на тонкі стейки. Їх також потрібно злегка відбити, накривши плівкою. Після цього м'ясо можна підсолити та поперчити.

Щоб приготувати начинку, почистьте і подрібніть ножем цибулю. Печериці помийте, обсушіть та наріжте на скибки.

Обсмажте цибулю в невеликій кількості олії, до золотистого кольору. Тоді додайте подрібнені печериці і смажте начинку до готовності інгредієнтів, приблизно 8 хвилин.

Як готувати крученики з грибами (скриншот / Кулінарні витівки)

Поки начинка охолоджується, натріть сир на великій терці. Хоча цей інгредієнт не використовується за автентичним рецептом, сир доповнює смак грибів та цибулі. Втім, готувати крученики можна і без нього.

Викладіть на половину шматочка м'яса приблизно 1 ч. л. грибної начинки, яку потрібно присипати сиром. Згорніть м'ясо в рулет, починаючи з боку начинки. Щоб крученик не розгорнувся, з'єднайте краї м'яса зубочисткою.

Як готувати крученики з грибами (скриншот / Кулінарні витівки)

Спершу крученики потрібно обсмажити в олії до золотистої скоринки з кожного боку. Після обсмаження перекладіть м'ясні рулети в форму для випікання та приготуйте соус для заливки.

Для цього потрібно змішати молоко зі сметаною, додавши гірчицю та сіль до смаку. Залийте крученики молочною сумішшю і поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 1 годину.

Накривати крученики не потрібно. Так м'ясо просочиться соусом, але збереже рум'яну скоринку.