Традиція дарувати подарунки дуже давня. Антрополог пояснив, чому ми витрачаємо на них багато грошей

Що викликають у людини подарунки

Психологи стверджують, що подарунки викликають "тепле сяйво" - внутрішню насолоду, пов'язану з даруванням подарунків. Теологи зазначають, що в католицизмі, буддизмі та ісламі дарування є способом вираження моральних цінностей, таких як любов, доброта та вдячність.

А філософи від Сенеки до Фрідріха Ніцше вважали даруванням кращим проявом самовідданості.

Не дивно, що подарунки є центральною частиною Хануки, Різдва, Кванзи та інших свят. Саме тому сезон Чорної п'ятниці оголошується саме наприкінці року.

Але найпереконливіше пояснення того, чому люди дарують подарунки, зроблено французьким антропологом Марселем Моссом у 1925 році.

Мосс, як і багато антропологів, був стурбований товариствами, в яких подарунки лунали марнотратно. Наприклад, на північно-західному узбережжі Канади та США корінні народи проводять церемонії потлачу. На цих багатоденних бенкетах господарі роздають величезну кількість майна.

У 1921 році був організований потлач лідером народу кваквакаваків у Канаді, який подарував членам громади 400 мішків борошна, купи ковдр, швейні машини, меблі, каное, газові човни та навіть більярдні столи.

Мосс розглядає потлач як крайню міру дарування. Він припускає, що така поведінка цілком відома в кожному людському суспільстві. Ми віддаємо речі навіть тоді, коли їхнє збереження для себе мало б набагато більше економічного та еволюційного сенсу.

Що символізують подарунки

Антрополог зазначив, що подарунки створюють три окремі, але нерозривно пов'язані дії. Подарунки дарують, отримують та відповідають взаємністю. Перший акт дарування встановлює чесноти дарувальника. Вони висловлюють свою щедрість, доброту та честь.

Сам акт подарунка, своєю чергою, показує готовність людини до поваги. Це спосіб одержувача показати свою щедрість, готовність прийняти те, що йому пропонують.

Третя складова дарування подарунків - це взаємність, яка повертає у натуральній формі те, щоб було подаровано першим. По суті, тепер очікується, що людина, яка отримала подарунок - явно чи неявно - поверне подарунок первісному дарувальнику.

Потім, звичайно, як тільки перша людина отримає щось назад, вона має повернути ще один подарунок тому, хто отримав початковий подарунок. Таким чином, дарування перетворюється на нескінченний цикл віддачі та отримання, віддачі та отримання.

Останній крок - взаємність, робить подарунки унікальними. На відміну від покупки чогось у магазині, коли обмін закінчується обміном грошей на товар, дарування подарунків будує і підтримує відносини. Ці відносини між дарувальником та одержувачем подарунка пов'язані з мораллю.

Дарування є виразом справедливості, оскільки кожен подарунок зазвичай має рівну чи більшу цінність, ніж той, що був подарований востаннє. А подарунки - це вираз поваги, бо вони демонструють готовність вшанувати іншу людину.

Таким чином, подарунки поєднують людей. Воно утримує людей пов'язаних у нескінченному циклі взаємних зобов'язань.

Витрати на подарунки збільшуються

Середній американський покупець, який робить святкові покупки, витрачає 975 доларів на подарунки. А це найвища сума з 1999 року, за даними дослідження Gallup.

А багато подарунків просто викидаються. У 2019 було викинуто на звалище 4% усіх подарунків, а це на суму майже 15 млрд доларів. Цього року очікується збільшення видатків на свята у Великій Британії, Канаді, Японії та інших країнах.

Сучасна практика подарунків може бути джерелом як благоговіння, і гніву. З одного боку, даруючи подарунки, ви виявляєте давню поведінку, яка робить нас людьми, розвиваючи та підтримуючи наші стосунки.

З іншого боку, схоже, деякі суспільства можуть використовувати сезон відпусток як привід для того, щоб просто споживати все більше і більше.

Ідеї Мосса не сприяють нестримному споживанню. Навпаки, його пояснення подарунків припускають, що чим більш значущим та особистим є подарунок, тим більша повага та шана виявляються.

По-справжньому продуманий подарунок зі значно меншою ймовірністю опиниться на звалищі. А вінтажні, перероблені товари ручної роботи - чи персоналізовані враження, такі як гастрономічний тур чи політ на повітряній кулі - можуть бути навіть більш цінними, ніж дорогий товар, що масово виробляється на іншому кінці світу, що відправляється через океани та упакований у пластик.

Якісні подарунки можуть відображати ваші цінності та більш значуще підтримувати ваші стосунки.