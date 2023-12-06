Що потрібно встигнути зробити до Нового року: внесіть ці 16 пунктів до свого списку завдань

До нового року залишилося зовсім небагато - трохи більше ніж три тижні. І зазвичай в останні дні року ми зайняті клопотами з підготовки до свята та завершенням найважливіших завдань.

РБК-Україна (проєкт Sryler) підготувало для вас список справ, які потрібно встигнути зробити за найближчі три тижні, щоб ви нічого не забули.

Складіть список справ

Зробіть чашку гарячого чаю або ароматного какао і складіть список завдань, які потрібно обов'язково встигнути зробити до нового року. Можливо, вам потрібно відвідати колишню вчительку або забрати книги з бібліотеки. Подумайте, що саме ви хотіли б зробити та визначте за календарем дні, на які ви можете планувати важливі справи та візити. Так вам буде легше все зробити без поспіху та хаосу.

Зробіть генеральне прибирання

Не залишайте прибирання вдома останніми днями перед святами. Розберіть шафи та ящики столу, кухню - вже на найближчих вихідних. Зробіть одне повномасштабне прибирання за пару тижнів до свят, щоб напередодні вам потрібно було лише пропилососити та витерти пил.

Зосередьтеся на завершенні важливих проєктів

Розплануйте свою роботу так, щоб встигнути до кінця року завершити всі важливі проєкти, здати всі "хвости" та насолодитися почуттям виконаного обов'язку напередодні свят. Віддайте всі борги, поверніть книги до бібліотеки.

Складіть меню

Заздалегідь продумайте меню на святкові дні, щоби в останній момент не ламати над цим голову. Перевірте свої запаси в коморі, зробіть список і звичайних продуктів, щоб напередодні свят вам не довелося бігати магазинами.

Почніть купувати продукти

Виділіть те, що ви можете купити заздалегідь і починайте купувати продукти до свята. Це позбавить вас стояння в чергах і можливо, заощадить вам кошти - напередодні свят все піднімається в ціні.

Що потрібно встигнути до Нового року (freepik.com)

Купуйте подарунки

Продумайте заздалегідь, що і кому із членів сім'ї, і друзів ви збираєтеся подарувати. Заздалегідь зробіть замовлення в інтернет-магазинах, щоб товари встигли приїхати вчасно. Знайдіть час, щоб все акуратно запакувати та сховати до свят.

Прикрасьте будинок

Повісьте кілька гірлянд, вінки, іграшки. Якщо у вас ялинка штучна, то її вже можна встановлювати та вбирати. Якщо жива - підготуйте місце, куди ви хочете поставити ялинку. Дістаньте іграшки з антресолі та обтрусіть їх від пилу.

Напишіть листи

Напишіть листи, підпишіть листівки своїм близьким, які є далеко. Можливо, Новий рік - чудова нагода, щоб з кимось відновити зв'язок чи помиритися.

Організуйте вечірку

Проведіть удома невелику піжамну передсвяткову вечірку. Це відмінний привід згадати моменти року, що минув, попрощатися з тим, що було зроблено або не зроблено і повністю оновленими приготуватися до зустрічі нового року.

Складіть план на 2024 рік

Продумайте кожен місяць наступного року і складіть план - коли ви відпочиватимете, як ви святкуватимете свій день народження або інші свята. Намітьте цілі, яких хочете досягти. Запишіть список бажань. Можна скласти дошку візуалізації.

Проведіть один день наодинці із собою

Цей день допоможе вам зібратися з думками та зрозуміти власні бажання та прагнення. А ще - відпочити та набратися сил перед святами.

Що потрібно встигнути до Нового року (freepik.com)

Знайдіть рецепт, який хочете спробувати

Свята - чудова нагода, щоб втілити в життя новий рецепт і приготувати щось незвичайне. Випікайте печиво з дітьми, скористайтеся новою кулінарною книгою або подумайте, яку саме страву хотілося б побачити на святковому столі.

Влаштуйте зимову фотосесію

Створіть нові спогади у вигляді фото - сфотографуйтеся в пухнастих кучугурах, на тлі вбраної ялинки, поруч із близькими на піжамній вечірці. І звичайно ж – на Різдво та у Новорічну ніч.

Продумайте план вечірки

Чи відзначатимете ви в сімейному колі або запросите друзів - вам потрібен план. Можливо, ви захочете танцювати - отже вам будуть потрібні записи музики. Або гратимете в настільні ігри - приготуйте кілька нових ігор або старих. Або ж ви захочете влаштувати кіномарафон - подбайте про вашу кінотеку.

Приготуйте одяг

Заздалегідь продумайте своє вбрання на святкові вечірки та повністю приготуйте весь свій образ - від взуття до шпильок і прикрас. Інакше ви будете в останній момент викидати з шафи все підряд.

Провідайте літніх родичів

За кілька днів до свят обов'язково відвідайте близьких родичів, яким вже багато років. Ваші батьки або тітоньки будуть раді невеликому подарунку, смаколикам та вашій увазі.