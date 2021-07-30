"Традиционалисты" против ЛГБТ: яркие фото с прайда под офисом Зеленского

В Киеве происходит рейв-протест возле офиса президента с целью привлечь внимание к безопасности представителей ЛГБТ + и натиску полиции на артпространства и электронную сцену Украины.

Что происходило во время протеста - читайте в нашем материале ниже.

Так, первый в Украине ЛГБТ+ прайд в формате рейва запланировали на 30 июля с 14 до 22 часов.

Как рассказали организаторы мероприятия, они хотели совместить две темы: отношение полиции к клубной культуре и электронной музыке и незащищенности ЛГБТ-сообщества в Украине.

Что требуют активисты:

Принятие законопроекта #5488 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации";

Реформы полиции, прокуратуры и судебной системы;

Немедленного расследования нападений радикалов на ЛГБТ+ и феминистические события, активисток и организации;

Расследование неправомерных рейдов заведений электронной сцены столицы и жестоких неправомерных задержаний культурных деятелей;

Создание безопасных и благоприятных условий для развития электронной сцены в Украине.

Протесты получили название "Рейвах Прайд" - слово" рейвах" происходит из идиша и означает шум, суета.

Кроме того, участники мероприятия хотят таким образом поддержать принятие законопроекта об усилении ответственности за дискриминацию на почве нетерпимости.

Перед основным началом мероприятия произошли столкновения между его противниками и полицией. Сейчас на подходе к ОП собралось более сотни противников ЛГБТ-прайда.

Фото: в Киеве состоялся ЛГБТ-прайд (Виталий Носач РБК-Украина)