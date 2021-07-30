Под Офисом президента стычки на ЛГБТ-акции, полиция применила газ

В Киеве под Офисом президента произошли стычки на ЛГБТ-акции. Правоохранители применили слезоточивый газ.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .

По предварительной информации, задержаны несколько участников конфликта. На акцию пришли также представители праворадикальных организаций.

Отметим, акция в поддержку ЛГБТ-сообщества должна была пройти в формате рейва. Ее уже попытались сорвать, в частности, под Офисом президента нашли подозрительную сумку, ее проверяли взрывотехники.

Как выяснилось, взрывчатки в сумке нет, владелец сумки нашелся.