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"Традиціоналісти" проти ЛГБТ: яскраві фото з прайду під офісом Зеленського

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Київ, П'ятниця 30 липня 2021 18:29
"Традиціоналісти" проти ЛГБТ: яскраві фото з прайду під офісом Зеленського Фото: у Києві відбувся ЛГБТ-прайд (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві відбувається рейв-протест біля Офісу президента з метою привернути увагу до безпеки представників ЛГБТ+ та натиску поліції на артпростори та електронну сцену України.

Що відбувалось під час протесту - читайте в нашому матеріалі нижче.

Так, перший в Україні ЛГБТ+ прайд у форматі рейву запланували на 30 липня з 14 до 22 години.

Як розповіли організатори заходу, вони хотіли поєднати дві теми: відношення поліції до клубної культури та електронної музики та незахищеності ЛГБТ-спільноти в Україні.

Що вимагають активісти:

  • Ухвалення законопроєкту #5488 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації";
  • Реформи поліції, прокуратури та судової системи;
  • Негайного розслідування нападів радикалів на ЛГБТ+ та феміністичні події, активісток та організації;
  • Розслідування неправомірних рейдів закладів електронної сцени столиці та жорстоких неправомірних затримань культурних діячів;
  • Створення безпечних та сприятливих умов для розвитку електронної сцени в Україні.

Протести отримали назву "Рейвах Прайд" — слово "рейвах" походить із ідишу й означає шум, метушню.

Окрім того, учасники заходу хочуть таким чином підтримати ухвалення законопроєкту про посилення відповідальності за дискримінацію на ґрунті нетерпимості.

Перед основним початком заходу відбулись сутички між його противниками та поліцією. Наразі на підході до ОП зібралося більше сотні противників ЛГБТ-прайду.

&quot;Традиціоналісти&quot; проти ЛГБТ: яскраві фото з прайду під офісом Зеленського&quot;Традиціоналісти&quot; проти ЛГБТ: яскраві фото з прайду під офісом Зеленського&quot;Традиціоналісти&quot; проти ЛГБТ: яскраві фото з прайду під офісом Зеленського&quot;Традиціоналісти&quot; проти ЛГБТ: яскраві фото з прайду під офісом Зеленського&quot;Традиціоналісти&quot; проти ЛГБТ: яскраві фото з прайду під офісом Зеленського&quot;Традиціоналісти&quot; проти ЛГБТ: яскраві фото з прайду під офісом Зеленського&quot;Традиціоналісти&quot; проти ЛГБТ: яскраві фото з прайду під офісом Зеленського&quot;Традиціоналісти&quot; проти ЛГБТ: яскраві фото з прайду під офісом Зеленського&quot;Традиціоналісти&quot; проти ЛГБТ: яскраві фото з прайду під офісом Зеленського&quot;Традиціоналісти&quot; проти ЛГБТ: яскраві фото з прайду під офісом Зеленського&quot;Традиціоналісти&quot; проти ЛГБТ: яскраві фото з прайду під офісом Зеленського&quot;Традиціоналісти&quot; проти ЛГБТ: яскраві фото з прайду під офісом Зеленського&quot;Традиціоналісти&quot; проти ЛГБТ: яскраві фото з прайду під офісом Зеленського&quot;Традиціоналісти&quot; проти ЛГБТ: яскраві фото з прайду під офісом Зеленського&quot;Традиціоналісти&quot; проти ЛГБТ: яскраві фото з прайду під офісом Зеленського&quot;Традиціоналісти&quot; проти ЛГБТ: яскраві фото з прайду під офісом Зеленського&quot;Традиціоналісти&quot; проти ЛГБТ: яскраві фото з прайду під офісом Зеленського

Фото: у Києві відбувся ЛГБТ-прайд (Віталій Носач РБК-Україна)

Раніше ми повідомляли, що під Офісом президента сутички на ЛГБТ-акції, поліція застосувала газ.

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