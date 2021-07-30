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Акция ЛГБТ под офисом президента: снова произошли столкновения

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Киев, Пятница 30 июля 2021 16:26
Акция ЛГБТ под офисом президента: снова произошли столкновения Фото: под Офисом президента снова произошли столкновения из-за акции ЛГБТ (Виталий Носач, РБК-Украина) 
Автор: Сергей Пышкин

Под зданием Офиса президента в очередной раз произошла стычка во время акции ЛГБТ. Силовики использовали слезоточивый газ и задержали участников конфликта.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места происшествия.

Столкновения произошли между противниками сегодняшней акции ЛГБТ-сообщества и правоохранителями. Силовикам пришлось применить слезоточивый газ.

Фото: под офисом президента снова произошли столкновения из-за акции ЛГБТ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сейчас известно о задержанных. Но точное количество пока неизвестно.

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Posted by hromadske.ua on Friday, July 30, 2021

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Киев ЛГБТ Офис президента
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