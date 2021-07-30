Акция ЛГБТ под офисом президента: снова произошли столкновения
Фото: под Офисом президента снова произошли столкновения из-за акции ЛГБТ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Под зданием Офиса президента в очередной раз произошла стычка во время акции ЛГБТ. Силовики использовали слезоточивый газ и задержали участников конфликта.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места происшествия.
Столкновения произошли между противниками сегодняшней акции ЛГБТ-сообщества и правоохранителями. Силовикам пришлось применить слезоточивый газ.
Фото: под офисом президента снова произошли столкновения из-за акции ЛГБТ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сейчас известно о задержанных. Но точное количество пока неизвестно.
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