Товари для обігріву дорожчають: як українці утеплюються до зими і що найчастіше купують

Як свідчать дані пошукових запитів за вересень 2022-го, цієї осені збільшився попит на ковдри та пледи. Вони перекривають сезонну зацікавленість кондиціонерами.

"Утеплюватися термобілизною українці почали лише у вересні - ми зафіксували рекордні 26,5 тисяч запитів. Минулого року цей показ був у 3,5 раза меншим", - кажуть фахівці.

Також на популярному сайті безплатних оголошень громадяни шукали дрова з червня до вересня 282 тисячі разів. Печі в "рейтингу зацікавленості" поступаються лише з невеликим відривом - 214 тисяч запитів.

Які товари для утеплення шукали українці у вересні 2022 на OLX:

Печі (чавунні, буржуйки тощо) - 42,5 тисячі разів

Дрова - 40,5 тисячі разів

Ковдри та пледи - 27 тисяч разів

Термобілизна - 26,5 тисячі разів

Котли (електричні, газові, твердопаливні) – 25 тисяч разів.

Як змінилися ціни за місяць

Якщо порівнювати динаміку цін із червня по вересень, то вартість котлів підскочила на 18% - становить близько 7 тисяч гривень.

Дрова подорожчали на цілих 25% - їхня середня ціна тепер становить 1 500 гривень за кубометр.

Печі подорожчали у півтора раза і зараз коштують 4 тисячі гривень.

Що стали частіше купувати із товарів для утеплення

Згідно зі статистикою OLX Доставка, найчастіше наприкінці літа українці купували теплі ковдри та пледи - у серпні було оформлено понад 2 600 замовлень, що більш ніж у 5 разів перевищує показник минулого року, розповіли аналітики.

Також утричі частіше ніж у серпні 2021 року українці замовляли спальні мішки (891 раз). Багато замовлень було і конвекторів (652 доставки).

Середній чек замовлень через OLX Доставка товарів для обігріву в серпні