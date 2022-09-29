Товари для обігріву дорожчають: як українці утеплюються до зими і що найчастіше купують

Багато українців в умовах російської повномасштабної війни з безперервними обстрілами та на тлі тривожних прогнозів про ймовірне зниження температури в домівках стали ретельніше готуватися до холодної пори року, щоб легше пройти зиму.
При цьому разом із підвищеним інтересом громадян до утеплення піднялися ціни й на товари для обігріву, розповіли Styler аналітики OLX.
Як свідчать дані пошукових запитів за вересень 2022-го, цієї осені збільшився попит на ковдри та пледи. Вони перекривають сезонну зацікавленість кондиціонерами.
"Утеплюватися термобілизною українці почали лише у вересні - ми зафіксували рекордні 26,5 тисяч запитів. Минулого року цей показ був у 3,5 раза меншим", - кажуть фахівці.
Також на популярному сайті безплатних оголошень громадяни шукали дрова з червня до вересня 282 тисячі разів. Печі в "рейтингу зацікавленості" поступаються лише з невеликим відривом - 214 тисяч запитів.
Які товари для утеплення шукали українці у вересні 2022 на OLX:
Як змінилися ціни за місяць
Що стали частіше купувати із товарів для утеплення
Згідно зі статистикою OLX Доставка, найчастіше наприкінці літа українці купували теплі ковдри та пледи - у серпні було оформлено понад 2 600 замовлень, що більш ніж у 5 разів перевищує показник минулого року, розповіли аналітики.
Також утричі частіше ніж у серпні 2021 року українці замовляли спальні мішки (891 раз). Багато замовлень було і конвекторів (652 доставки).
Середній чек замовлень через OLX Доставка товарів для обігріву в серпні
Раніше повідомлялося, що в Україні жителі територій, що постраждали від бойових дій, зможуть безплатно отримати дрова для обігріву житла взимку.
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