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Безплатне тепло: український винахідник опалює будинок за допомогою сонця

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П'ятниця 23 вересня 2022 07:24
Безплатне тепло: український винахідник опалює будинок за допомогою сонця Фото: повітряний колектор для обігріву будинку теплом сонця (shumsk.info)
Автор: Володимир Костирін

Винахідник із Шумська під Тернополем Влад Боярський в опаленні свого будинку не використовує природний газ - майстер сконструював для опалення приміщення замкнуту систему, за якою завдяки вентилятору по колу "ходить" кімнатне повітря, нагріте сонцем.

У чому особливість використання такого альтернативного джерела та яке потрібне обладнання для конструкції, описано на сайті shumsk.info.

Зазначається, що основною особливістю тут є повітряний колектор, який Боярський поставив на сонячному боці покрівлі свого будинку.

Як змонтувати такий повітряний колектор

За словами винахідника, для достатнього ефекту достатньо одного нагрівача повітря (2 метри на 1) з міцним корпусом.

"Всередині має міститися профільний лист металу, або будь-що, що має хороші властивості теплопровідності. Його обов'язково потрібно обробити спеціальною фарбою - чорною, матовою. У жодному випадку не варто використовувати глянцеву - така поверхня набагато слабше нагрівається", - звертає увагу Боярський.

Зверху колектор має бути закритий склом. Все це працює як лінза.

Безплатне тепло: український винахідник опалює будинок за допомогою сонця

Схема повітронагрівача (фото: shumsk.info)

Безплатне тепло: український винахідник опалює будинок за допомогою сонця

Нагрівач повітря на даху приватного будинку (фото: shumsk.info)

Принцип роботи повітронагрівача

"Моя система опалення працює за принципом печі в машині - холодне повітря надходить на теплий радіатор і звідси до салону повертається гаряче повітря", - зазначає раціоналізатор, передає kp.ua.

  • Колектор на даху нагрівається сонцем, в нього надходить повітря, яке жене від вхідних дверей будинку повітряний компресор, при цьому ще й очищуючи його.
  • Таким чином, нагріте в колекторі повітря повертається в будинок пластиковими трубами.
  • Повітря на вході труби в приміщення прогрівається до +40 градусів, розподіляючись по кімнатах, температура падає до +20.

У результаті - завдяки роботі такої системи опалення можна нагріти повітря у 3-х кімнатах загальною площею 78 "квадратів" лише за 30 хвилин.

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