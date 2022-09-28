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Українцям безплатно роздадуть дрова для опалення у деяких областях

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Середа 28 вересня 2022 07:19
Українцям безплатно роздадуть дрова для опалення у деяких областях Фото: жителям деяких областей України пообіцяли безплатну деревину (facebook.com/MReintegration)
Автор: Володимир Костирін

В Україні перед початком опалювального сезону в умовах повномасштабної війни та безперервних російських обстрілів жителі територій, що постраждали від бойових дій, зможуть безплатно отримати дрова, щоб мати можливість обігріти житло в осінньо-зимовий період.

Про це передали у прес-службі міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Таке рішення щодо можливого альтернативного виду опалення у разі проблем із централізованим теплопостачанням вже було схвалено урядом.

Зазначається, що витрати на закупівлю та доставку деревини обласні військові адміністрації компенсують через перерозподіл субвенції з держбюджету.

"Перезимуємо разом! На територіях, прилеглих до зон проведення бойових дій, влада забезпечить мешканців безоплатною деревиною, щоб кожна сім'я мала можливість зігріти оселю протягом осінньо-зимового періоду", - йдеться у повідомленні.

Кого забезпечать безплатною деревиною

У міністерстві поінформували, що ОВА отримають можливість на період опалювального сезону забезпечити деревиною жителів територій, що прилягають до зони проведення воєнних (бойових) дій у таких областях:

  • Донецькій,
  • Запорізькій,
  • Миколаївській,
  • Сумський,
  • Харківській,
  • Херсонській,
  • Дніпропетровській,
  • Чернігівській.

Так, мешканцям таких територій слід звертатися із запитом щодо деревини до обласних військових адміністрацій.

У Мінреінтеграції додали, що реалізація проекту здійснюватиметься в межах видатків, передбачених міністерством, обсягом 562,5 мільйона гривень.

Раніше повідомлялося, що в Україні спростили закупівлю дров перед опалювальним сезоном.

Нагадаємо, перед цим прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова до опалювального сезону 2022/2023 років, але головним ризиком є терористичні акти Росії на енергетичні об'єкти.

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дерева Опалювальный сезон МінТОТ