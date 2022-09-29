Товары для обогрева дорожают: как украинцы утепляются к зиме и что стали чаще покупать

Как свидетельствуют данные поисковых запросов за сентябрь 2022-го, этой осенью увеличился спрос на одеяла и пледы. Они перекрывают сезонную заинтересованность кондиционерами.

"Утепляться термобельем украинцы начали только в сентябре - мы зафиксировали рекордные 26,5 тысячи запросов. В прошлом году этот показ был в 3,5 раза меньше", - говорят специалисты.

Также на популярном сайте бесплатных объявлений граждане искали дрова с июня по сентябрь 282 тысяч раз. Печи в "рейтинге заинтересованности" уступают лишь с небольшим отрывом - 214 тысяч запросов.

Какие товары для утепления искали украинцы в сентябре 2022 на OLX:

Печи (чугунные, буржуйки и т.п.) - 42,5 тысячи раз

Дрова - 40,5 тысячи раз

Одеяла и пледы - 27 тысяч раз

Термобелье - 26,5 тысячи раз

Котлы (электрические, газовые, твердотопливные) - 25 тысяч раз.

Как изменились цены за месяц

Если сравнивать динамику цен с июня по сентябрь, то стоимость котлов подскочила на 18% - составляет около 7 тысяч гривен.

Дрова подорожали на целых 25% - их средняя цена теперь составляет 1 500 гривен за кубометр.

Печи подорожали в полтора раза и сейчас стоят 4 000 гривен.

Что стали чаще покупать из товаров для утепления

Согласно статистике OLX Доставка, чаще всего в конце лета украинцы покупали теплые одеяла и пледы - в августе было оформлено более 2 600 заказов, что более чем в 5 раз превышает показатель прошлого года, рассказали аналитики.

Также втрое чаще чем в августе 2021 года украинцы заказывали спальные мешки (891 раз). Много заказов было и конвекторов (652 доставки).

Средний чек заказов через OLX Доставка товаров для обогрева в августе: