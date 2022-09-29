Товары для обогрева дорожают: как украинцы утепляются к зиме и что стали чаще покупать

Многие украинцы в условиях российской полномасштабной войны с непрекращающимися обстрелами и на фоне тревожных прогнозов о вероятном понижении температуры в домах стали тщательнее подготавливаться к холодной поре года, чтобы легче пройти зиму.
При этом вместе с повышенному интересу граждан к утеплению поднялись и цены и на товары для обогрева, рассказали Styler аналитики OLX.
Как свидетельствуют данные поисковых запросов за сентябрь 2022-го, этой осенью увеличился спрос на одеяла и пледы. Они перекрывают сезонную заинтересованность кондиционерами.
"Утепляться термобельем украинцы начали только в сентябре - мы зафиксировали рекордные 26,5 тысячи запросов. В прошлом году этот показ был в 3,5 раза меньше", - говорят специалисты.
Также на популярном сайте бесплатных объявлений граждане искали дрова с июня по сентябрь 282 тысяч раз. Печи в "рейтинге заинтересованности" уступают лишь с небольшим отрывом - 214 тысяч запросов.
Какие товары для утепления искали украинцы в сентябре 2022 на OLX:
Как изменились цены за месяц
Что стали чаще покупать из товаров для утепления
Согласно статистике OLX Доставка, чаще всего в конце лета украинцы покупали теплые одеяла и пледы - в августе было оформлено более 2 600 заказов, что более чем в 5 раз превышает показатель прошлого года, рассказали аналитики.
Также втрое чаще чем в августе 2021 года украинцы заказывали спальные мешки (891 раз). Много заказов было и конвекторов (652 доставки).
Средний чек заказов через OLX Доставка товаров для обогрева в августе:
Ранее сообщалось, что в Украине жители пострадавших от боевых действий территорий смогут бесплатно получить дрова для обогрева жилья зимой.
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