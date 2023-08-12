Тотал-лук знов актуальний восени 2023: як правильно носити, щоб не виглядати нудно

Тотал-лук (total look), або образ в одному кольорі, не втрачає актуальності котрий сезон. Восени 2023 такий стиль носити теж можна, але треба знати про ряд правил.
Про них розповіла персональний стиліст Діана Базан в Instagram.
За словами стилістки, такі образи виглядають благородно. А ще це чудова корекційна методика для тих, хто хоче виглядати вищими і стрункішими.
"Не варто боятись, що образи в одній кольоровій гамі будуть виглядати нудно і нецікаво", - запевняє експертка.
Фактура
Щоб образ був цікавим, комбінуйте та поєднуйте в одному образі шкіру, трикотаж, в'язку, мереживо. Тоді навіть одна кольорова гама виглядатиме цікаво.
Крій
Одяг з цікавими елементами, нестандартним дизайнерськими рішеннями чи фасоном нудним не буває.
Колір
Елегантно виглядають монолуки в пастельних приглушених чи ахроматичних кольорах.
Аксесуари
Доповнюйте образи в одному кольорі аксесуарами, які будуть особливо виразно "звучати" на однотонному тлі.
Всі фото: instagram.com/di.bazan
"Створювати total looks можна в будь-яку пору року, та особливо вдалі вони виходять весняно-осіннього сезону, коли другим шаром одягу накинути жакет, тренч або ж пальто і залишити його розстібнутим, створивши додаткову вертикаль в образі для стрункості", - додала стилістка.
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