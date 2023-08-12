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Тотал-лук снова актуален осенью 2023: как правильно носить, чтобы не выглядеть скучно

Как одеваться модно осенью 2023 года (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Тотал-лук (total look), или образ в одном цвете, не теряет актуальности который сезон. Осенью 2023 такой стиль носить тоже можно, но надо знать о ряде правил.

О них рассказала персональный стилист Диана Базан в Instagram.

Почему total look - это круто

По словам стилиста, подобные образы выглядят благородно. А еще это отличная коррекционная методика для тех, кто хочет выглядеть более высокими и стройными.

"Не нужно бояться, что образы в одной цветовой гамме будут выглядеть скучно и неинтересно", - уверяет эксперт.

Как правильно носить одежду в таком стиле

Фактура

Чтобы образ был интересным, комбинируйте и объединяйте в одном образе кожу, трикотаж, вязание, кружево. Тогда даже одна цветовая гамма будет смотреться интересно.

Крой

Одежда с интересными элементами, нестандартным дизайнерскими решениями или фасоном скучной не бывает.

Цвет

Элегантно выглядят монолуки в приглушенных пастельных или ахроматических цветах.

Аксессуары

Дополняйте образы в одном цвете аксессуарами, которые будут особенно определенно "звучать" на однотонном фоне.


Все фото: instagram.com/di.bazan

"Создавать total looks можно в любое время года, но особенно удачные они выходят в весенне-осенний сезон, когда вторым слоем одежды накинуть жакет, тренч или пальто и оставить его расстегнутым, создав дополнительную вертикаль в образе для стройности", - добавила стилист.

Ранее мы писали, что Андре Тан показал неактуальные вещи, делающие женщин старше.

Также читайте об очень актуальном цвете, который подходит абсолютно всем.

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