Андре Тан показав неактуальні речі, які роблять жінок старими

Мода змінюється щосезону, тому варто стежити за трендами. Адже в застарілих речах ви самі можете виглядати "застарілою".

Про те, які речі варто викинути, розповів дизайнер Андре Тан в Instagram .

Трикотажні кофтинки

Дизайнер каже, що всі ці "ваші роковухи, футболочки в грецьких мотивах та синтетичні футболки з рукавчиком" треба викинути.

Блузочки-красотулічки

Жабо, летючі мишки, нестримні розочки - все це на смітник.

"На заміну цьому придбайте собі декілька класичних сорочок, і буде вам щастя", - порадив дизайнер.

Пришиті баски-спідниці

Андре Тан каже, що на це боляче дивитися.

"Спідниця-олівець з баскою, ще й під щільні колготки. Дівчата, терміново це прибираємо і обираємо легкі вільні спідниці з натуральних і приємних до тіла тканин", - радить Тан.

Джинси "в облипку"

Якщо ви їх дуже любите, є хороші моделі. Проте треба уважно: ніяких потертостей і, звісно ж, розрізів на колінах.

Базові Moms або прямі джинси та брюки набагато зручніші й актуальніші!

Футболки з крикливими малюнками

Варто позбутися від футболок з котами, левами, коронами... Залиште ці улюблені одежі для дому, якщо так їх любите.

Базові футболки, елегантні принти або маленькі малюнки - цього літа лише так.

Всі фото: instagram.com/andre_tan_official