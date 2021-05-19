Кто такой тот "Шум" из песни Go_A и откуда он взялся: разбор хита Евровидения 2021

Таинственный "Шум"

Песня Go_A исполнена в стиле веснянок-гаивок, которые наши предки пели в начале весны.

Слово "шум" было еще в праславянском языке, существовавшем примерно до VII столетия, - для обозначения леса.

Логика тут довольно проста. Пробуждалась весна, но деревья стояли еще голыми, тихонько. Но со временем начинали зеленеть и, соответственно, шуметь. Потому зеленый лес и назвали "шумом".

"Порвать шубу" - значит насобирать или наломать веток, возможно, чтобы украсить дом до весны.

Часто веснянки посвящались конкретным праздникам, в частности - зеленым праздникам. Поэтому фраза "шуму заплетемо" может означать давний обряд завывания березы.

Кто-то говорит, что "Шумом" называли бога леса, однако точных упоминаний об этом нет.



Что представляют собой гаивки?

С помощью веснянок или же гаивок люди передавали свою энергию природе, чтобы все живое вокруг проснулось и снова ожило.

Гаивки поются почти всегда одновременно с танцами и играми, которые должны "призвать" весну и хороший урожай.

Веснянками раньше юноши и девушки пробуждали шумящий лес, чтобы он развивался в зелени, набирался весенне-летней силы, чтобы приносил радость и отгонял все плохое.

Предлагаем вам несколько классных гаивок, которые не менее прекрасны, как и "Шум".

NAVKA - "Подоляночка"



MniShek - "Переманочка"



Joryj Kloc - "Вербовая дощечка"



The Doox - "Три користі радості"



GG ГуляйГород feat. King Kwa Zulu - "All for Love / Гаївка"