Хто такий той "Шум" з пісні Go_A і звідки він взявся: розбір хіта Євробачення 2021

Перший півфінал Євробачення 2021 пройшов 18 травня. Український гурт Go_A підірвав сцену зі своєю піснею "Шум" і впевнено пройшов до фіналу конкурсу, де змагатимуться за перемогу 22 травня.
До слова, глядачів Євробачення з різних куточків планети вразила повністю україномовна пісня з народними мотивами.
А ось що саме означає цей "шум" і які ще таємниці заховані в пісні - читайте нижче в нашому матеріалі.
Пісня Go_A виконана в стилі веснянок-гаївок, які наші предки співали на початку весни.
Слово "шум" було ще в праслов'янській мові, що існувала приблизно до VII століття, - для позначення лісу.
Логіка тут досить проста. Пробуджувалася весна, але дерева стояли ще голими, тихенько. Але з часом починали зеленіти і, відповідно, шуміти. Тому зелений ліс і назвали "шумом".
"Порвати шубу" - значить назбирати або наламати гілок, можливо, щоб прикрасити будинок до весни.
Часто веснянки присвячувалися конкретним святам, зокрема - зеленим святам. Тому фраза "шуму заплетемо" може означати давній обряд завивання берези.
Хтось каже, що "Шумом" називали бога лісу, проте точних згадок про це немає.
За допомогою веснянок або ж гаївок люди передавали свою енергію природі, щоб все живе навколо прокинулося і знову ожило.
Гаївки співаються майже завжди одночасно з танцями та іграми, які повинні "закликати" весну і хороший урожай.
Веснянками раніше юнаки та дівчата пробуджували шумливий ліс, щоб він розвивався в зелені, набирався весняно-літньої сили, щоб приносив радість і відганяв все погане.
Пропонуємо вам кілька класних гаївок, які не менш прекрасні, як і "Шум".
NAVKA - "Подоляночка"
MniShek - "Переманочка"
Joryj Kloc - "Вербовая дощечка"
The Doox - "Три користі радості"
GG ГуляйГород feat. King Kwa Zulu - "All for Love / Гаївка"