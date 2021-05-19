Хто такий той "Шум" з пісні Go_A і звідки він взявся: розбір хіта Євробачення 2021

Таємничий " Шум"

Пісня Go_A виконана в стилі веснянок-гаївок, які наші предки співали на початку весни.

Слово "шум" було ще в праслов'янській мові, що існувала приблизно до VII століття, - для позначення лісу.

Логіка тут досить проста. Пробуджувалася весна, але дерева стояли ще голими, тихенько. Але з часом починали зеленіти і, відповідно, шуміти. Тому зелений ліс і назвали "шумом".

"Порвати шубу" - значить назбирати або наламати гілок, можливо, щоб прикрасити будинок до весни.

Часто веснянки присвячувалися конкретним святам, зокрема - зеленим святам. Тому фраза "шуму заплетемо" може означати давній обряд завивання берези.

Хтось каже, що "Шумом" називали бога лісу, проте точних згадок про це немає.



Що являють собою гаївки?

За допомогою веснянок або ж гаївок люди передавали свою енергію природі, щоб все живе навколо прокинулося і знову ожило.

Гаївки співаються майже завжди одночасно з танцями та іграми, які повинні "закликати" весну і хороший урожай.

Веснянками раніше юнаки та дівчата пробуджували шумливий ліс, щоб він розвивався в зелені, набирався весняно-літньої сили, щоб приносив радість і відганяв все погане.

Пропонуємо вам кілька класних гаївок, які не менш прекрасні, як і "Шум".

NAVKA - "Подоляночка"



MniShek - "Переманочка"



Joryj Kloc - "Вербовая дощечка"



The Doox - "Три користі радості"



GG ГуляйГород feat. King Kwa Zulu - "All for Love / Гаївка"