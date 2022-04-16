Как же я Тошу брошу на войне? Жительница Мариуполя вывезла из-под обстрелов самое дорогое
Бабушка из Мариуполя бежала из-под обстрелов и смогла выбраться. Она вывезла из города самое дорогое, что у нее было – петуха Тошу.
Об этой невероятной истории рассказали волонтеры из Польши в Twitter.
"Бабушка бежала из Мариуполя и забрала петуха. Петуха, Карл! Он как давай в три часа ночи орать, будить всех", - написал волонтер из Польши.
У пенсионерки конечно же поинтересовались, зачем она вывезла из-под обстрелов петуха. Ответ этот героической женщины заставил смахнуть слезы даже у самых стойких волонтеров:
"Ну как я своего друга Тошу оставлю на войне? Мы же с ним и под бомбежками, и голод пережили!" – объяснила старушка.
Бабушка из Мариуполя увезла с собой самое дорогое - петуха Тошу
Волонтеры улыбаются и говорят, что петух Тоша выглядит так, словно это он бабушку эвакуировал и спас из Мариуполя.
Петух Тоша быстро стал героем мемов и пользователи Twitter считают, что это самый человечный петух в мире.
- А вы тоже думаете, что это петух Тоша из Мариуполя вывез свою хозяйку из-под обстрелов, а не наоборот?
- Судя по фото, этот петух не только от голода не страдал, а еще и бабулю подкармливал.
- Конечно, я слабо разбираюсь в петухах, но этот выглядит так, как будто может "звездюлей" всей российской армии.
- Это реально самый человекообразный петух в мире.
- Я бы такого петуха тоже б забрала. Посмотрите на него – он куриный царь!
- Он же единственный в мире, который с бабушкой выжил, он же ее поддерживал.
- Молодец, бабуля! Нормальная логика Человека: это же друг, а друзей не бросают.
- После новости о мужчине, который не бросил свою корову и ее теленка, меня уже ничего не удивляет. Всем людям, которые не бросают своих животных – большое уважение.
- Так вот оно, биологическое оружие! Очень красивый петух, слава Богу, что выбрались.
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