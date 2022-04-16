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Как же я Тошу брошу на войне? Жительница Мариуполя вывезла из-под обстрелов самое дорогое

Новина українською →
Суббота 16 апреля 2022 09:02
Как же я Тошу брошу на войне? Жительница Мариуполя вывезла из-под обстрелов самое дорогое Фото: Бабушка из Мариуполя вывезла из-под обстрелов лучшего друга (twitter.com/qropty)
Автор: Анна Шиканова

Бабушка из Мариуполя бежала из-под обстрелов и смогла выбраться. Она вывезла из города самое дорогое, что у нее было – петуха Тошу.

Об этой невероятной истории рассказали волонтеры из Польши в Twitter.

"Бабушка бежала из Мариуполя и забрала петуха. Петуха, Карл! Он как давай в три часа ночи орать, будить всех", - написал волонтер из Польши.

У пенсионерки конечно же поинтересовались, зачем она вывезла из-под обстрелов петуха. Ответ этот героической женщины заставил смахнуть слезы даже у самых стойких волонтеров:

"Ну как я своего друга Тошу оставлю на войне? Мы же с ним и под бомбежками, и голод пережили!" – объяснила старушка.

Как же я Тошу брошу на войне? Жительница Мариуполя вывезла из-под обстрелов самое дорогое

Бабушка из Мариуполя увезла с собой самое дорогое - петуха Тошу

Волонтеры улыбаются и говорят, что петух Тоша выглядит так, словно это он бабушку эвакуировал и спас из Мариуполя.

Петух Тоша быстро стал героем мемов и пользователи Twitter считают, что это самый человечный петух в мире.

Как же я Тошу брошу на войне? Жительница Мариуполя вывезла из-под обстрелов самое дорогоеКак же я Тошу брошу на войне? Жительница Мариуполя вывезла из-под обстрелов самое дорогое

  • А вы тоже думаете, что это петух Тоша из Мариуполя вывез свою хозяйку из-под обстрелов, а не наоборот?
  • Судя по фото, этот петух не только от голода не страдал, а еще и бабулю подкармливал.
  • Конечно, я слабо разбираюсь в петухах, но этот выглядит так, как будто может "звездюлей" всей российской армии.
  • Это реально самый человекообразный петух в мире.
  • Я бы такого петуха тоже б забрала. Посмотрите на него – он куриный царь!
  • Он же единственный в мире, который с бабушкой выжил, он же ее поддерживал.
  • Молодец, бабуля! Нормальная логика Человека: это же друг, а друзей не бросают.
  • После новости о мужчине, который не бросил свою корову и ее теленка, меня уже ничего не удивляет. Всем людям, которые не бросают своих животных – большое уважение.
  • Так вот оно, биологическое оружие! Очень красивый петух, слава Богу, что выбрались.

Напомним, ранее мы писали о том, что Дмитрий Кулеба забрал себе "осиротевшего" щенка из Мариуполя.

А также рассказывали невероятную историю собаки Баварии из Ирпеня, чье фото облетело весь мир.

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