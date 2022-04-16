Як же я Тошу кину на війні? Мешканка Маріуполя вивезла з-під обстрілів найдорожче

Бабуся з Маріуполя втекла з-під обстрілів і змогла вибратися. Вона вивезла з міста найдорожче, що у неї було – півня Тошу.

Про цю неймовірну історію розповіли волонтери з Польщі в Twitter.

"Бабуся втекла з Маріуполя і забрала півня. Півня, Карл! Він як давай о третій годині ночі кричати, будити всіх", - написав волонтер з Польщі.

У пенсіонерки звичайно ж поцікавилися, навіщо вона вивезла з-під обстрілів півня. Відповідь ця героїчної жінки змусила змахнути сльози навіть у найстійкіших волонтерів:

"Ну як я свого друга Тошу залишу на війні? Ми ж з ним і під бомбардуваннями, і голод пережили!" - пояснила старенька.

Бабуся з Маріуполя відвезла з собою найдорожче - півня Тошу

Волонтери посміхаються і кажуть, що півень Тоша виглядає так, немов це він бабусю евакуював і врятував з Маріуполя.

Півень Тоша швидко став героєм мемів і користувачі Twitter вважають, що це найлюдяніший півень у світі.