Торт "Три шоколада": готовится за 15 минут без выпекания

Легкие и воздушные десерты, которые не требуют выпекания и затрат большого количества времени, станут приятным дополнением любого праздничного стола. Особенно, если они очень легки в приготовлении и в их составе низкое количество сахара.
Как приготовить торт "Три шоколада" за 15 минут, рассказали в видео "Здорово и быстро".
На приготовление этого торта вам действительно хватит 15 минут. Еще 2-3 часа уйдет на застывание готового торта в холодильнике. Такой торт можно приготовить незадолго до прихода гостей.
Возьмите для торта круглую форму и укройте бортики ацетатной лентой.
Отделите печенье от начинки и перебейте в крошку. Добавьте туда измельченные грецкие орехи и влейте растопленное сливочное масло.
Массу перемешайте и выкладывайте в форму. Сформируйте корж.
Сливочный сыр соедините со сливками, взбейте миксером в однородную пышную массу.
Разделите ее на три части – по 200 граммов. В первую добавьте растопленный черный шоколад.
Во вторую массу – молочный шоколад. В третью – белый шоколад и начинку от Орео.
Выкладывайте начинки на корж в форме и выравнивайте ложкой.
Поставьте торт в холодильник на 2-3 часа.
Когда торт полностью застынет, снимите с него форму и украсьте орешками и тертым шоколадом.
Как приготовить торт "Три шоколада" без выпечки и за 15 минут
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