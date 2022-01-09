Торт "Три шоколади": готується за 15 хвилин без випікання

На приготування цього торта вам дійсно вистачить 15 хвилин. Ще 2-3 години піде на застигання готового торта в холодильнику. Такий торт можна приготувати незадовго до приходу гостей.

Інгредієнт:

Печиво Орео – 180 г

Волоські горіхи-70 г

Вершкове масло-80 г

чорний шоколад-90 г

молочний шоколад-90 г

білий шоколад-90 г

вершковий сир-400 г

Вершки 33% - 200 мл

Горіхи та шоколад для декору

Спосіб приготування:

Візьміть для торта круглу форму та укрийте бортики ацетатною стрічкою.

Відокремте печиво від начинки та перебийте в крихту. Додайте туди подрібнені волоські горіхи й влийте розтоплене вершкове масло.

Масу перемішайте і викладайте в форму. Сформуйте корж.

Вершковий сир з'єднайте з вершками, збийте міксером в однорідну пишну масу.

Розділіть її на три частини – по 200 грамів. В першу додайте розтоплений чорний шоколад.

У другу масу - молочний шоколад. У третю - білий шоколад і начинку від Орео.

Викладайте начинки на корж у формі та вирівнюйте ложкою.

Поставте торт в холодильник на 2-3 години.

Коли торт повністю застигне, зніміть з нього форму і прикрасьте горішками та тертим шоколадом.

Як приготувати торт "Три шоколади" без випічки й за 15 хвилин