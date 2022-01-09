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Торт "Три шоколади": готується за 15 хвилин без випікання

Автор: Анна Шиканова

Легкі та повітряні десерти, які не вимагають випікання і витрат великої кількості часу, стануть приємним доповненням будь-якого святкового столу. Особливо, якщо вони дуже легкі в приготуванні й в їх складі низька кількість цукру.

Як приготувати торт "Три шоколади" за 15 хвилин, розповіли в відео "Здорово і швидко".

На приготування цього торта вам дійсно вистачить 15 хвилин. Ще 2-3 години піде на застигання готового торта в холодильнику. Такий торт можна приготувати незадовго до приходу гостей.

Інгредієнт:

  • Печиво Орео – 180 г
  • Волоські горіхи-70 г
  • Вершкове масло-80 г
  • чорний шоколад-90 г
  • молочний шоколад-90 г
  • білий шоколад-90 г
  • вершковий сир-400 г
  • Вершки 33% - 200 мл
  • Горіхи та шоколад для декору

Спосіб приготування:

Візьміть для торта круглу форму та укрийте бортики ацетатною стрічкою.

Відокремте печиво від начинки та перебийте в крихту. Додайте туди подрібнені волоські горіхи й влийте розтоплене вершкове масло.

Масу перемішайте і викладайте в форму. Сформуйте корж.

Вершковий сир з'єднайте з вершками, збийте міксером в однорідну пишну масу.

Розділіть її на три частини – по 200 грамів. В першу додайте розтоплений чорний шоколад.

У другу масу - молочний шоколад. У третю - білий шоколад і начинку від Орео.

Викладайте начинки на корж у формі та вирівнюйте ложкою.

Поставте торт в холодильник на 2-3 години.

Коли торт повністю застигне, зніміть з нього форму і прикрасьте горішками та тертим шоколадом.

Як приготувати торт "Три шоколади" без випічки й за 15 хвилин

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як приготувати незвичайний десерт "Мандарини в снігу" без випічки.

А також розповідали рецепти найкращих похмільних супів, які заспокоять шлунок і відновлять після застілля.

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