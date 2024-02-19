Торт "Наполеон" як у дитинстві: класичний рецепт із заварним кремом

Як приготувати торт "Наполеон" із заварним кремом знають не всі, хоча цей десерт є улюбленим у багатьох людей. Насправді все нескладно - головне знайти зрозумілий і простий рецепт.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на рецепт YouTube-каналу "ТІАНА готувати просто" розповідає, як найлегше приготувати торт "Наполеон" із заварним кремом.
Для того, щоб приготувати торт "Наполеон", вам потрібно заздалегідь підготувати необхідні інгредієнти для коржів:
А також для заварного крему:
Для того, щоб приготувати тісто для "Наполеона", необхідно спершу до 200 г вершкового масла додати 200 г сметани й ретельно перем'яти отриману суміш виделкою.
Якщо ви зберігаєте масло в морозилці, краще заздалегідь його викласти й дати трішки нагрітися (скріншот: youtube.com/@TianaUA)
Після цього в майбутнє тісто потрібно "у кілька прийомів" (за близько 3 рази) додати 550 г просіяного борошна й ретельно все перемішати.
Спершу виделкою, а згодом - руками.
Борошно також можна підготувати й просіяти заздалегідь (скріншот: youtube.com/@TianaUA)
Готове тісто не має липнути ані до рук, ані до поверхні, на яку ви його викладаєте.
Вимішане тісто для торта (скріншот: youtube.com/@TianaUA)
Готове тісто потрібно розділити на 8 рівних частин, сформувати їх у кульки, накрити харчовою плівкою та поставити у холодильник на 40 хвилин.
У такому вигляді кульки з тіста мають потрапити в холодильник (скріншот: youtube.com/@TianaUA)
Допоки тісто охолоджується, можна зробити основу майбутнього крему. Для цього потрібно:
"Заварена" на плиті основа крему, знята з вогню (скріншот: youtube.com/@TianaUA)
Після того, як тісто й основа крему готові, потрібно "сформувати" готовий торт:
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