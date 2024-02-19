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Торт "Наполеон" як у дитинстві: класичний рецепт із заварним кремом

Готувати "Наполеон" не так складно, як може здатися на перший погляд (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Як приготувати торт "Наполеон" із заварним кремом знають не всі, хоча цей десерт є улюбленим у багатьох людей. Насправді все нескладно - головне знайти зрозумілий і простий рецепт.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на рецепт YouTube-каналу "ТІАНА готувати просто" розповідає, як найлегше приготувати торт "Наполеон" із заварним кремом.

Необхідні інгредієнти

Для того, щоб приготувати торт "Наполеон", вам потрібно заздалегідь підготувати необхідні інгредієнти для коржів:

  • вершкове масло - 200 г
  • сметана - 200 мл
  • борошно - 550 г

А також для заварного крему:

  • жовтки - 6 шт.
  • цукор - 250 г
  • сіль - 1/4 ч. л.
  • ванільний цукор - 1 ч. л.
  • молоко - 375 мл
  • крохмаль - 3 ст. л.
  • борошно - 3 ст. л.
  • вершкове масло - 200 г

Як готувати тісто

Для того, щоб приготувати тісто для "Наполеона", необхідно спершу до 200 г вершкового масла додати 200 г сметани й ретельно перем'яти отриману суміш виделкою.

Якщо ви зберігаєте масло в морозилці, краще заздалегідь його викласти й дати трішки нагрітися (скріншот: youtube.com/@TianaUA)

Після цього в майбутнє тісто потрібно "у кілька прийомів" (за близько 3 рази) додати 550 г просіяного борошна й ретельно все перемішати.

Спершу виделкою, а згодом - руками.

Борошно також можна підготувати й просіяти заздалегідь (скріншот: youtube.com/@TianaUA)

Готове тісто не має липнути ані до рук, ані до поверхні, на яку ви його викладаєте.

Вимішане тісто для торта (скріншот: youtube.com/@TianaUA)

Готове тісто потрібно розділити на 8 рівних частин, сформувати їх у кульки, накрити харчовою плівкою та поставити у холодильник на 40 хвилин.

У такому вигляді кульки з тіста мають потрапити в холодильник (скріншот: youtube.com/@TianaUA)

Як готувати заварну основу крему

Допоки тісто охолоджується, можна зробити основу майбутнього крему. Для цього потрібно:

  • підготувати каструлю з товстим дном
  • відділити 6 яєчних жовтків
  • покласти їх у каструлю й поставити на мінімальний вогонь
  • поступово всипати в жовтки 250 г цукру й розмішувати отриману суміш вінчиком
  • додати сіль і ванільний цукор (постійно помішуючи)
  • влити частину молока (близько 75 мл)
  • додати 3 ст. л. крохмалю (постійно помішуючи)
  • додати 3 ст. л. борошна (постійно помішуючи)
  • влити поступово решту молока
  • перемішувати й тримати на вогні доти, доки крем не загусне
  • зняти заварну основу крему з вогню й залишити остигати

"Заварена" на плиті основа крему, знята з вогню (скріншот: youtube.com/@TianaUA)

Випікання коржів і фінальний етап приготування "Наполеону"

Після того, як тісто й основа крему готові, потрібно "сформувати" готовий торт:

  • дістати тісто з холодильника
  • розкатати перший корж і "вирізати" коло діаметром близько 19 см
  • проколоти його виделкою у кількох місцях і випікати у розігрітій до 180 градусів за Цельсієм духовці впродовж семи хвилин
  • повторити процедуру з сімома іншими шматочками тіста (зробити з них коржі та випекти в духовці)
  • збити блендером (міксером) 200 г вершкового масла
  • поступово додавати в нього по одній столовій ложці заварної основи (ретельно перебиваючи разом із маслом)
  • змастити готовим кремом тарілку й починати "складати" торт шар за шаром (чергуючи коржі та крем)
  • складений торт - повністю обмазати залишками крему
  • подрібнити руками пропечені залишки (обрізки) коржів
  • посипати (прикрасити) отриманими крихтами змащений кремом торт
  • залишити повністю готовий торт на п'ять годин, аби він просочився

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як випекти медівник за забутим рецептом - на олії й зовсім без меду.

Читайте також, як приготувати шоколадну картоплю за найпростішим рецептом.

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