Торт "Наполеон" як у дитинстві: класичний рецепт із заварним кремом

Необхідні інгредієнти

Для того, щоб приготувати торт "Наполеон", вам потрібно заздалегідь підготувати необхідні інгредієнти для коржів:

вершкове масло - 200 г

сметана - 200 мл

борошно - 550 г

А також для заварного крему:

жовтки - 6 шт.

цукор - 250 г

сіль - 1/4 ч. л.

ванільний цукор - 1 ч. л.

молоко - 375 мл

крохмаль - 3 ст. л.

борошно - 3 ст. л.

вершкове масло - 200 г

Як готувати тісто

Для того, щоб приготувати тісто для "Наполеона", необхідно спершу до 200 г вершкового масла додати 200 г сметани й ретельно перем'яти отриману суміш виделкою.

Якщо ви зберігаєте масло в морозилці, краще заздалегідь його викласти й дати трішки нагрітися (скріншот: youtube.com/@TianaUA)

Після цього в майбутнє тісто потрібно "у кілька прийомів" (за близько 3 рази) додати 550 г просіяного борошна й ретельно все перемішати.

Спершу виделкою, а згодом - руками.

Борошно також можна підготувати й просіяти заздалегідь (скріншот: youtube.com/@TianaUA)

Готове тісто не має липнути ані до рук, ані до поверхні, на яку ви його викладаєте.

Вимішане тісто для торта (скріншот: youtube.com/@TianaUA)

Готове тісто потрібно розділити на 8 рівних частин, сформувати їх у кульки, накрити харчовою плівкою та поставити у холодильник на 40 хвилин.

У такому вигляді кульки з тіста мають потрапити в холодильник (скріншот: youtube.com/@TianaUA)

Як готувати заварну основу крему

Допоки тісто охолоджується, можна зробити основу майбутнього крему. Для цього потрібно:

підготувати каструлю з товстим дном

відділити 6 яєчних жовтків

покласти їх у каструлю й поставити на мінімальний вогонь

поступово всипати в жовтки 250 г цукру й розмішувати отриману суміш вінчиком

додати сіль і ванільний цукор (постійно помішуючи)

влити частину молока (близько 75 мл)

додати 3 ст. л. крохмалю (постійно помішуючи)

додати 3 ст. л. борошна (постійно помішуючи)

влити поступово решту молока

перемішувати й тримати на вогні доти, доки крем не загусне

зняти заварну основу крему з вогню й залишити остигати

"Заварена" на плиті основа крему, знята з вогню (скріншот: youtube.com/@TianaUA)

Випікання коржів і фінальний етап приготування "Наполеону"

Після того, як тісто й основа крему готові, потрібно "сформувати" готовий торт: