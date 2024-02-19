Торт "Наполеон" как в детстве: классический рецепт с заварным кремом

Как приготовить торт "Наполеон" с заварным кремом знают не все, хотя этот десерт является любимым у многих людей. На самом деле все несложно - главное найти понятный и простой рецепт.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт YouTube-канала "ТІАНА готувати просто" рассказывает, как легче всего приготовить торт "Наполеон" с заварным кремом.
Для того чтобы приготовить торт "Наполеон", вам нужно заранее подготовить необходимые ингредиенты для коржей.
А также для заварного крема:
Чтобы приготовить тесто для "Наполеона", необходимо сначала к 200 г сливочного масла добавить 200 г сметаны и тщательно перемять полученную смесь вилкой.
Если вы храните масло в морозилке, лучше заранее его выложить и дать немного нагреться (скриншот: youtube.com/@TianaUA)
После этого в будущее тесто нужно "в несколько приемов" (около 3 раз) добавить 550 г просеянной муки и тщательно все перемешать.
Сначала вилкой, а позже - руками.
Муку также можно подготовить и просеять заранее (скриншот: youtube.com/@TianaUA)
Готовое тесто не должно липнуть ни к рукам, ни к поверхности, на которую вы его выкладываете.
Вымешанное тесто для торта (скриншот: youtube.com/@TianaUA)
Готовое тесто нужно разделить на 8 равных частей, сформовать их в шарики, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 40 минут.
В таком виде шарики из теста должны попасть в холодильник (скриншот: youtube.com/@TianaUA)
Пока тесто охлаждается, можно сделать основу будущего крема. Для этого нужно:
"Заваренная" на плите основа крема, снятая с огня (скриншот: youtube.com/@TianaUA)
После того как тесто и основа крема готовы, нужно "сформировать" готовый торт:
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