Торт "Наполеон" как в детстве: классический рецепт с заварным кремом

Необходимые ингредиенты

Для того чтобы приготовить торт "Наполеон", вам нужно заранее подготовить необходимые ингредиенты для коржей.

сливочное масло - 200 г

сметана - 200 мл

мука - 550 г

А также для заварного крема:

желтки - 6 шт.

сахар - 250 г

соль - 1/4 ч. л.

ванильный сахар - 1 ч. л.

молоко - 375 мл

крахмал - 3 ст. л.

мука - 3 ст. л.

сливочное масло - 200 г

Как готовить тесто

Чтобы приготовить тесто для "Наполеона", необходимо сначала к 200 г сливочного масла добавить 200 г сметаны и тщательно перемять полученную смесь вилкой.

Если вы храните масло в морозилке, лучше заранее его выложить и дать немного нагреться (скриншот: youtube.com/@TianaUA)

После этого в будущее тесто нужно "в несколько приемов" (около 3 раз) добавить 550 г просеянной муки и тщательно все перемешать.

Сначала вилкой, а позже - руками.

Муку также можно подготовить и просеять заранее (скриншот: youtube.com/@TianaUA)

Готовое тесто не должно липнуть ни к рукам, ни к поверхности, на которую вы его выкладываете.

Вымешанное тесто для торта (скриншот: youtube.com/@TianaUA)

Готовое тесто нужно разделить на 8 равных частей, сформовать их в шарики, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 40 минут.

В таком виде шарики из теста должны попасть в холодильник (скриншот: youtube.com/@TianaUA)

Как готовить заварную основу крема

Пока тесто охлаждается, можно сделать основу будущего крема. Для этого нужно:

подготовить кастрюлю с толстым дном

отделить 6 яичных желтков

положить их в кастрюлю и поставить на минимальный огонь

постепенно всыпать в желтки 250 г сахара и размешивать полученную смесь венчиком.

добавить соль и ванильный сахар (постоянно помешивая)

влить часть молока (около 75 мл)

добавить 3 ст. л. крахмала (постоянно помешивая)

добавить 3 ст. л. муки (постоянно помешивая)

влить постепенно остальное молоко

перемешивать и держать на огне, пока крем не загустеет

снять заварную основу крема с огня и оставить остывать

"Заваренная" на плите основа крема, снятая с огня (скриншот: youtube.com/@TianaUA)

Выпекание коржей и финальный этап приготовления "Наполеона"

После того как тесто и основа крема готовы, нужно "сформировать" готовый торт: