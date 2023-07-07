Печемо медівник за забутим рецептом: на олії і зовсім без меду

Медівник - смачний торт, який зазвичай складається з коржів і просочується кремом. Але возитися біля духовки з випіканням не дуже хочеться, особливо влітку. Пропонуємо вам приготувати смачний медівник, який можна спекти одним коржем, та ще й зовсім без меду

Складники:

2 яйця

3 склянки (стакан 250 мл) цукру

2 склянки молока

1 склянка соняшникової олії

100 мл горілки або коньяку

5 склянок борошна пшеничного

2 ч. л. какао

30 г волоських горіхів

5 ст. л. оцту

1 ст. л. соди

Покрокове приготування

Всипте на пательню склянку цукру і помішуючи доведіть до розтопленого стану, він має потемніти.

Збийте яйця з 2 склянками цукру. Додайте склянку олії, склянку молока, 100 мл горілки чи коньяку, 2 ч. л. какао, перемішайте.

В окремий посуд всипте столову ложку соди і погасіть 5 ст. л. оцту. Перелийте в основну масу, перемішайте.

Подрібніть трохи підсмажені горіхи.

В розтоплений цукор влийте склянку молока і розчиніть до однорідності. Змішайте розтоплений цукор з основною масою.

Додайте поступово просіяне борошно (трьома частинами). Перемішайте і додайте горіхи.

З цієї маси вийде цілих два медівника, які треба випікати в формі, змазаній олією і посипаній борошном.

Випікайте в духовці при температурі 180 градусів протягом 50 хвилин. Або ж приготувати в мультиварці на програмі "випічка".