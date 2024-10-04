Торт "Мурашник": рецепт старого десерту зі згущеним молоком

Що потрібно для торта Мурашник

Для того, щоб приготувати торт "Мурашник", потрібні ці інгредієнти:

згущене молоко - 1 баночка;

яйця - 2 шт.;

маргарин - 250 г;

борошно - 2 ст. л.;

цукор - 1/2 ст. л.;

ванілін - до смаку.

Як готувати торт Мурашник

Готувати торт "Мурашник" досить просто, до того ж не потрібно використовувати багато інгредієнтів. Спочатку розбийте в глибоку миску яйця та всипте цукор.

Злегка збийте масу вінчиком, а потім додайте ванілін відповідно до свого смаку. Розтопіть маргарин у мікрохвильовці або на плиті. Також можна використовувати масло, але десерт буде дещо жирнішим.

Влийте маргарин в яєчну масу, не перестаючи перемішувати інгредієнти. Всипте борошно по стакану. Після першого стакану борошна тісто можна вимішувати за допомогою вінчика.

Але після того, як всипане все борошно, краще вимішувати тісто руками. Готове тісто для торта "Мурашник" має бути щільне та не липнути до рук.

Розділіть тісто на чотири частини, загорніть кожну в харчову плівку та покладіть в холодильник на годину або в морозилку на 15 хвилин. Тоді працювати з тістом буде легше.

На застелене пергаментом деко натріть холодне тісто на великій терці в один шар. Неоднорідна товщина тіста забезпечить різноманіття кольору. Важливо інші шматки тіста в цей час зберігати в холодильнику або морозильній камері

Як зробити тісто для торта "Мурашник"

Розігрійте духовку до 170 градусів і випікайте тісто протягом 15-20 хвилин. Готову крихту змішайте зі згущеним молоком. Викладіть торт на тарілку гіркою, наче мурашник, і залиште на ніч в холодильнику. Тоді тісто просочиться згущеним молоком