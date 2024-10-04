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Торт "Муравейник": рецепт старого десерта со сгущенкой

Торт Муравейник напоминает жилище муравьев (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)
Автор: Людмила Рябухіна

Торт "Муравейник", появившийся в конце прошлого века, быстро стал довольно популярным - его разновидности существуют в нескольких странах. Свое название торт получил через форму и текстуру, напоминающую жилище муравьев.

О том, как готовить торт "Муравейник", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КРАСИВО ЇСТИ".

Что нужно для торта Муравейник

Для того чтобы приготовить торт "Муравейник", нужны эти ингредиенты:

  • сгущенка - 1 баночка;
  • яйца - 2 шт.;
  • маргарин - 250 г;
  • мука - 2 ст. л.;
  • сахар - 1/2 ст. л.;
  • ванилин - по вкусу.

Как готовить торт Муравейник

Готовить торт "Муравейник" достаточно просто, к тому же не нужно использовать много ингредиентов. Сначала разбейте в глубокую миску яйца и всыпьте сахар.

Слегка взбейте массу венчиком, а затем добавьте ванилин в соответствии со своим вкусом. Растопите маргарин в микроволновке или на плите. Также можно использовать масло, но десерт будет несколько жирнее.

Влейте маргарин в яичную массу, не переставая перемешивать ингредиенты. Всыпьте муку по стакану. После первого стакана муки тесто можно вымешивать с помощью венчика.

Но после того, как усыпана вся мука, лучше вымешивать тесто руками. Готовое тесто для торта "Муравейник" должно быть плотным и не липнуть в руки.

Разделите тесто на четыре части, заверните каждую в пищевую пленку и положите в холодильник на час или в морозилку на 15 минут. Тогда работать с тестом будет легче.

На застеленный пергаментом противень натрите холодное тесто на большой терке в один слой. Неоднородная толщина теста обеспечит разнообразие цвета. Важно другие куски теста в это время хранить в холодильнике или в морозильной камере.

Как сделать тесто для торта "Муравейник"

Разогрейте духовку до 170 градусов и выпекайте тесто в течение 15-20 минут. Готовую крошку смешайте со сгущенкой. Выложите торт на тарелку горкой, как муравейник, и оставьте на ночь в холодильнике. Тогда тесто пропитается сгущенкой

 

Кстати, раньше мы писали о том, как готовить шоколадный мусс "Зебра" .

Кроме этого, писали о том, как готовить тыквенный чизкейк .

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