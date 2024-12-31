UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Торт "Джулія" за 15 хвилин: рецепт святкового десерту без випікання

Як готувати торт без випікання (фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Солодощі і десерти - неодмінна частина новорічного столу. Проте не завжди для цього треба багато зусиль - наприклад, можна приготувати цей святковий торт за 15 хвилин.

Про те, як приготувати торт без випікання для новорічного столу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний ресурс Господинька.

Що потрібно для торта "Джулія"

Для того, щоб приготувати новорічний торт "Джулія", знадобляться такі продукти:

  • борошно - 260 г
  • молоко - 130 мл
  • окріп - 100 мл
  • яйця - 2 шт.
  • какао - 10 г
  • цукор - 285 г
  • розпушувач - 10 г
  • сметана - 10 ст. л.
  • маскарпоне - 250 г
  • олія - 50 мл
  • оцет 9% - 1 ст. л.
  • сода - 1 ч. л.

Як готувати торт "Джулія"

Це торт за 15 хвилин готується з змащених кремом коржів. Випікати їх не потрібно - замість цього тісто обсмажується на пательні. Проте, щоб десерт був смачнішим, торт без запікання варто поставити в холодильник на кілька годин.

Для приготування тіста змішайте сухі інгредієнти: какао, борошно, цукор та розпушувач. Додайте холодне молоко, олію та яйця, ретельно перемішайте суміш до однорідної консистенції. 

В окремому посуді погасіть оцтом соду. Перелийте суміш до тіста, перемішайте всі інгредієнти, а потім влийте окріп.

Розігрійте пательню невеликого діаметра, злегка змастивши її олією. Умовно поділіть тісто на 4-5 частин та обсмажити коржі протягом 2 хвилин з кожного боку. Важливо не пересмажувати тісто, щоб коржі залишились схожими на бісквіт. 

Вирівняйте коржі ножем, щоб зробити торт гарнішим. Зрізану частину перемеліть в крихту для прикрашення торта. Для приготування крему з'єднайте цукор з вершковим сиром та сметаною. Ретельно перемішайте суміш або збийте її міксером до однорідної консистенції. 

Змастіть всі коржі кремом, а також боки торта. Присипте десерт крихтою з тіста та поставте на декілька годин в холодильник для просочення коржів кремом. Перед подачею за бажанням можна прикрасити торт фруктами.

Раніше ми писали про те, як готувати десерт "Мандарини в снігу".

Крім цього, розповідали, як готували торт "Ліза" без випікання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новий рікРецептиГотування