Новорічний торт "Ліза", який не треба запікати: простий рецепт десерту до свята

Цей шоколадний торт безумовно сподобається всім гостям та стане справжньою родзинкою новорічного столу. На відміну від інших десертів, коржі для торта готуються не в духовці, а на пательні, що економить час готування.

Про те, як приготувати торт "Ліза" для новорічного столу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний ресурс Господинька .

Що потрібно для торта "Ліза"

Для того, щоб приготувати новорічний торт "Ліза", знадобляться такі продукти:

борошно - 240 г

яйця - 2 шт.

какао - 30 г

окріп - 100 мл

молоко - 130 мл і 2 ст. л.

сметана (жирність 20%) - 400-500 г

варене згущене молоко - 350 г

шоколад - 70 г

масло - 30 г

олія - 50 мл

оцет - 0,5 ч. л.

сода - 1 ч. л.

цукор - 150 г

сіль - дрібка

Як готувати торт без випікання

Для того, щоб приготувати коржі для торта "Ліза", у великій мисці потрібно змішати всі сухі інгредієнти: борошно, розпушувач, цукор та сіль, а також какао. В іншу миску розбийте яйця, додайте 130 мл молока та олію, після чого перемішайте інгредієнти до однорідної консистенції.

Щоб коржі були пухкими та м'якими, в тісто необхідно додати соду. Для цього її потрібно попередньо погасити оцтом в окремому посуді.

Влийте яєчну суміш до сухих інгредієнтів, перемішайте, а потім додайте гашену соду. Влийте окріп та знову перемішайте тісто до однорідної консистенції.

Щоб приготувати торт без випікання, розігрійте пательню, змастивши її невеликою кількістю олії. Краще обирати не надто велику пательню, наприклад, діаметром 25-26 см. Умовно поділіть тісто на чотири частини, щоб приготувати чотири коржі.

Кожен бісквітний корж потрібно смажити протягом 10 хвилин з кожного боку. Пательню при цьому потрібно накрити кришкою.

Коржі з'єднуються між собою за допомогою крему. Для його приготування потрібно збити варене згущене молоко та сметану за допомогою міксера, до однорідної консистенції та пишності.

Для того, щоб торт був рівним, злегка обріжте краї коржів. Змастіть кожен корж кремом та "складіть" торт. Однак частину крему необхідно залишити - нею змащують боки торта. А шматочки бісквіта потрібно перемолоти в крихту.

Розтопіть шоколад, та вершкове масло в мікрохвильовці або на паровій бані, додавши 2 ст. л. молока. Перемішайте глазур та змастіть нею вверх торту.

Обережно накрийте десерт харчовою плівкою та поставте в холодильник на 2 години, щоб коржі просочилися кремом.

Як готувати торт без випікання (ілюстративне фото: Freepik)

Після цього змастіть рештою крему боки торта та присипте десерт крихтою від коржів, або шоколадом. За бажанням, торт можна додатково прикрасити збитими вершками.