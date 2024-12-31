Торт "Джулия" за 15 минут: рецепт праздничного десерта без выпекания

Что нужно для торта "Джулия"

Для того, чтобы приготовить новогодний торт "Джулия", понадобятся такие продукты:

мука - 260 г

молоко - 130 мл

кипяток - 100 мл

яйца - 2 шт.

какао - 10 г

сахар - 285 г

разрыхлитель - 10 г

сметана - 10 ст. л.

маскарпоне - 250 г

масло - 50 мл

уксус 9% - 1 ст. л.

сода - 1 ч. л.

Как готовить торт "Джулия"

Это торт за 15 минут готовится из смазанных кремом коржей. Выпекать их не нужно - вместо этого тесто обжаривается на сковороде. Однако, чтобы десерт был вкуснее, торт без запекания стоит поставить в холодильник на несколько часов.

Для приготовления теста смешайте сухие ингредиенты: какао, муку, сахар и разрыхлитель. Добавьте холодное молоко, масло и яйца, тщательно перемешайте смесь до однородной консистенции.

В отдельной посуде погасите уксусом соду. Перелейте смесь в тесто, перемешайте все ингредиенты, а затем влейте кипяток.

Разогрейте сковороду небольшого диаметра, слегка смазав ее растительным маслом. Условно поделите тесто на 4-5 частей, и обжарьте коржи в течение 2 минут с каждой стороны. Важно не пережаривать тесто, чтобы коржи остались похожими на бисквит.

Выровняйте коржи ножом, чтобы сделать торт красивее. Срезанную часть перемелите в крошку для украшения торта. Для приготовления крема соедините сахар со сливочным сыром и сметаной. Тщательно перемешайте смесь или взбейте ее миксером до однородной консистенции.

Смажьте все коржи кремом, а также бока торта. Присыпьте десерт крошкой из теста и поставьте на несколько часов в холодильник для пропитки коржей кремом. Перед подачей по желанию можно украсить торт фруктами.