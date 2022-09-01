В Торонто 8-летняя поклонница Олега Скрипки передала ему деньги на ВСУ: милое видео

В частности, трогательный инцидент произошел после концерта исполнителя, на который девочка не смогла попасть.

Девочка Дарья очень хотела попасть на концерт группы ВВ, но из-за возрастных ограничений не смогла вживую насладиться украинской музыкой. Об украинке Олеге Скрипке рассказали в тот же вечер, а утром он лично встретился с фанаткой.

На день рождения бабушка девочки подарила ей $200 (7400 грн), и она решила отдать деньги артисту, чтобы он передал их защитникам. Вокалист взамен оставил ей свой автограф на плакате.

"Нас очень поразил тот момент, когда девочка начала рассказывать Олегу о подарке, который уже получила от своей бабушки - $200. И вместо того, чтобы потратить эту сумму на сладости или игрушки, Даша решила передать их в добрые руки", - говорится в сообщении.

В Торонто 8-летняя поклонница Олега Скрипки передала ему деньги для ВСУ (instagram.com/o.skrypka)

В комментариях пользователи шокированы от поступка украинки и пишут, что родители правильно воспитали ребенка.

Очень трогательно. Это наши дети, наше будущее;

Стояли в очереди в клуб как раз за Дашей, видели как девочка растерялась и вместе с папой просили организаторов пропустить. Организаторы и Олег большие молодцы, спасибо за такой приятный конец этой истории;

Какая молодец! Счастья и доброй судьбы Даше;

Солнышко.

В Торонто 8-летняя поклонница Олега Скрипки передала ему деньги для ВСУ (instagram.com/o.skrypka)