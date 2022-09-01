У Торонто 8-річна шанувальниця Олега Скрипки передала йому гроші на ЗСУ: миле відео

Зокрема, зворушливий інцидент стався після концерту виконавця, на який дівчинка не змогла потрапити.

Дівчинка Дарина дуже хотіла потрапити на концерт гурту ВВ, але через вікові обмеження не змогла вживу насолодитися українською музикою. Про українку Олегу Скрипці розповіли в той же вечір, а зранку він особисто зустрівся з фанаткою.

На день народження бабуся дівчинки подарувала їй $200 (7400 грн), і вона вирішила віддати гроші артисту, щоб він передав їх захисникам. Вокаліст натомість залишив їй свій автограф на плакаті.

"Нас дуже вразив той момент, коли дівчинка почала розповідати Олегу про подарунок, який вже отримала від своєї бабусі - $200. Та замість того, щоб витратити цю суму на солодощі чи іграшки, Даринка вирішила передати їх в добрі руки", - йдеться у повідомленні.

У Торонто 8-річна шанувальниця Олега Скрипки передала йому гроші для ЗСУ (instagram.com/o.skrypka)

У коментарях користувачі шоковані від вчинку українки та пишуть, що батьки правильно виховали дитину.

Дуже зворушливо. Це є наші діти, наше майбутнє;

Стояли у черзі в клуб як раз за Даринкою, бачили як дівчинка розгубилася та разом із татом просили організаторів пропустити. Організатори та Олег великі молодці, дякуємо за такий приємний кінець цієї історії;

Яка молодець! Щастя та доброї долі Даринці;

Сонечко.

У Торонто 8-річна шанувальниця Олега Скрипки передала йому гроші для ЗСУ (instagram.com/o.skrypka)